Tapuda zorunlu dönem 1 Temmuz'da başlayacak

Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı koruma gerekçesiyle hazırlanan yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak.

İkinci el araç satışlarında uygulanan modelin bir benzeri olan bu sistemle, kayıt dışılığın azaltılması ve dolandırıcılık risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇANTAYLA PARA TAŞIMA DEVRİNE SON

Yeni dönemde mülk sahibi olmak isteyenler ya da mülkünü satanlar, elden nakit ödeme yapamayacak veya doğrudan kişisel hesaplara havale gönderemeyecek. 1 Temmuz’dan itibaren süreç şu şekilde işleyecek:

SİSTEM BAŞVURUSU

Alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaştıktan sonra, anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları üzerinden sisteme başvuracak.

BLOKE HESAP

Alıcı, parayı doğrudan satıcıya değil, sistemin ortak güvenli hesabına yatıracak.

OTOMATİK TRANSFER

Tapu dairesinde tescil işlemi onaylandığı anda, bloke edilen tutar otomatik olarak satıcının hesabına geçecek.

İADE GARANTİSİ

Eğer herhangi bir sebeple tapu devri gerçekleşmezse, kilitli tutulan para alıcıya iade edilecek.

BAKANLIKTAN 3 AY UZATMA SİNYALİ

Ticaret Bakanlığı, daha önce 1 Mayıs olarak duyurulan tarihin, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması amacıyla 1 Temmuz 2026’ya çekildiğini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, sistemin eksiksiz devreye alınması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile çalışmaların sürdüğünü belirtirken, gerekmesi durumunda bu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisini de saklı tuttuklarını ifade etti. Mevzuat çalışmasında ise son aşamaya gelindiği vurgulandı.

TÜKETİCİYE YENİ BİR HİZMET BEDELİ GELİYOR

Sistem her ne kadar taraflar arasındaki "para mı önce, tapu mu önce" kavgasını bitirecek olsa da, bedava olmayacak.

Güvenli ödeme sistemini kullanmak zorunda kalacak olan alıcı ve satıcılar, her işlem için belirlenecek olan "cüzi bir hizmet bedeli"ni ödemek zorunda kalacak.

Sabah'ın haberine göre ek ücret sistemin yürürlüğe girdiği tarihte belli olacak.

KAYIT DIŞILIĞA KARŞI DEVREDE

Özellikle yüksek meblağlı nakit taşınması sırasında yaşanan hırsızlık ve sahtecilik olaylarının önüne geçmeyi amaçlayan düzenleme, aynı zamanda gayrimenkul satış bedellerinin düşük gösterilerek vergi kaçırılmasını engellemeye yönelik bir adım olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı ve TKGM, teknik altyapı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, değişikliğin en kısa sürede hayata geçirilmesini hedefliyor.