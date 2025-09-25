T-Soft CEO'su gözaltına alındığını açıkladı: Kötü muameleye maruz kalmış

Türkiye’nin önemli gelen e-ticaret altyapı sağlayıcılarından T-Soft’un CEO’su Ömer Arıkan, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, dün ofisine gelen polisler tarafından “Hakkınızda arama kararı var” denilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Arıkan, gözaltı sırasında Çağlayan Adliyesi’nde -7. katta bir nezarethaneye konulduğunu ve burada kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

TELEFON HATTI NEDENİYLE SUÇLANDI

CEO Arıkan, 2023 yılında kapattırdığı bir telefon hattı üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla adliyede ifade verdiğini, ardından serbest bırakıldığını belirtti. Arıkan, söz konusu hattın suç tarihinde şirketine ait olmadığını ve devletin bu bilgiyi bilmesi gerektiğini ifade etti.

Arıkan açıklamasında, “Beni davet edebilirler, ofisimde ifade alabilirler veya randevu verebilirlerdi. İletişim özgürlüğümden beni mahrum etmemeleri gerekirdi” dedi.

Ömer Arıkan, yaşadıklarını sosyal medya paylaşımında şöyle anlattı:

TEK TEK ANLATTI

"Bugün noterde işim vardı, hallettim ve arka sokaktaki ofisimize geldim. Hemen ardından 2 polis ofise geldi ve arandığımı onlarla gelmem gerektiğini söylediler. Şirketten arkadaşların beni bırakmasına izin vermediler.

Polis arabası ile beni hastaneye götürdüler, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan Adliyesine geldik. -7.katta üzerimdeki eşyaları ve telefonumu aldılar, suçumu söylemediler ve beni bir odaya parmaklıkların ardına koydular. İçeride 10 kişiydik.

1 saat kadar orada kaldım. İçeride saat yoktu. Odadaki diğer kişilerden orasının 'Allah’ın unuttuğu yer' olduğu, '5 gün orada kalabileceğimi' vb. duyuyordum. Çağırınca kimse gelmiyor, avukatımla iletişim kurmama izin vermiyorlardı.

Sonra beni aldılar ve adliyeye çıkarttılar. İfademi aldıklarında; 2024 yılında araç muayene randevusu için internette bir numarayı arayan E.E’nin, 749 TL ödeme yaptığını ve gerçekte dolandırıldığını, bunun üzerine şikayette bulunduğunu öğrendim. Ben de bu numaranın sahibi olarak aranıyormuşum.

Araştırınca bu numaranın şirketimiz adına 2021 yılında açtırıp 2023 yılında tekrar kapattırdığımız bir telefon hattı olduğunu öğrendim. Suç tarihinde hat bizim üzerimizde bile değilmiş. Bu bilgileri paylaşarak ifademi verdim ve serbest bırakıldım.

Ancak;

1-Kötü muameleye gerek yoktu.

2-Beni parmakların ardına koymalarına gerek yoktu.

3-Bu olay için 2 polis, doktor, polis arabası meşgul edilmesine gerek yoktu.

4-İlgili hattın suç tarihinde şirketim üzerinde olmadığını devletin bilmesi gerekirdi.

5-Beni davet edebilirler, ofisimde ifade alabilirler, veya randevu verebilirlerdi.

6-İletişim özgürlüğünden beni mahrum etmemeleri gerekirdi.

7-Nezarethanelere saat koymaları gerekirdi

Bu arada Meta ile bir online görüşmem vardı. Hapiste olduğum için katılamadığımı belirttim, özür dileyerek yeni tarih belirledim.

Ben yarın sabahtan ofisimde işimin başında olacağım ve ölene kadar da ülkemde yaşayacağım ama bunları yaşamak istemeyen niceleri maalesef ülkeyi terk edip gidiyor."

ÇOK PAYLAŞILINCA YİNE AÇIKLAMA YAPTI

Ömer Arıkan, aynı hesaptan yaptığı ikinci paylaşımda ise şunları kaydetti: