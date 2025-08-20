Suriye Türkiye'den tavuk almayı yasakladı

Suriye, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliç başta olmak üzere 20 tarım ve hayvancılık ürününün ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. Karar, 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi ve Suriyeli üreticileri koruma ile gıda güvenliğini sağlama gerekçesiyle alındı.

Yeni yasak, domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biber gibi ürünleri kapsıyor. Tarımdanhaber.com‘un haberine göre bu düzenleme, Suriye’nin 1 Haziran 2025’te domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ve soğan ithalatını durduran kararıyla birlikte, ülkenin tarım ve kümes hayvancılığı ürünlerindeki ithalat politikalarını genişletmiş oldu. Özellikle Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlardan dolayı yaşadığı sıkıntılar, yasak kararının önemli gerekçeleri arasında gösteriliyor.

TÜRK FİRMALAR UYARILDI

Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye ürün gönderen firmaları yeni düzenlemeyi dikkate almaları ve ticari planlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyardı.

TÜRKİYE'NİN İHRACATI OLUMSUZ ETKİLENECEK

Uzmanlar, kararın Türkiye ihracatını olumsuz etkileyeceğini, iç piyasada arz fazlası nedeniyle fiyat baskısının artabileceğini belirtiyor. Piliç ve yumurta üreticilerinin alternatif pazarlar araması gerekeceği belirtiliyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bu noktada kritik hedefler olarak öne çıkıyor. Ayrıca Suriye’nin Mısır, İran veya Lübnan gibi ülkelerden ürün tedarik etme ihtimali, Türkiye’nin bölgedeki pazar payını zayıflatabileceği ifade ediliyor.