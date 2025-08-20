Suriye Türkiye'den tavuk almayı yasakladı

Suriye Türkiye'den tavuk almayı yasakladı
Yayınlanma:
Suriye, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliç başta olmak üzere 20 tarım ve hayvancılık ürününün ithalatını durdurdu. Bu durumun Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Suriye, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliç başta olmak üzere 20 tarım ve hayvancılık ürününün ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. Karar, 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi ve Suriyeli üreticileri koruma ile gıda güvenliğini sağlama gerekçesiyle alındı.

Yeni yasak, domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biber gibi ürünleri kapsıyor. Tarımdanhaber.com‘un haberine göre bu düzenleme, Suriye’nin 1 Haziran 2025’te domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ve soğan ithalatını durduran kararıyla birlikte, ülkenin tarım ve kümes hayvancılığı ürünlerindeki ithalat politikalarını genişletmiş oldu. Özellikle Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlardan dolayı yaşadığı sıkıntılar, yasak kararının önemli gerekçeleri arasında gösteriliyor.

TÜRK FİRMALAR UYARILDI

Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye ürün gönderen firmaları yeni düzenlemeyi dikkate almaları ve ticari planlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyardı.

TÜRKİYE'NİN İHRACATI OLUMSUZ ETKİLENECEK

Uzmanlar, kararın Türkiye ihracatını olumsuz etkileyeceğini, iç piyasada arz fazlası nedeniyle fiyat baskısının artabileceğini belirtiyor. Piliç ve yumurta üreticilerinin alternatif pazarlar araması gerekeceği belirtiliyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bu noktada kritik hedefler olarak öne çıkıyor. Ayrıca Suriye’nin Mısır, İran veya Lübnan gibi ülkelerden ürün tedarik etme ihtimali, Türkiye’nin bölgedeki pazar payını zayıflatabileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Tarımdanhaber.com

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!