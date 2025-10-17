Spotify harekete geçti: Sanatçılara tek tek soruyor

Spotify, yapay zekanın etik ve telif haklarına uygun biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla büyük plak şirketleriyle işbirliği anlaşması imzaladı. Yeni sistemle birlikte her sanatçının, yapay zekalı araçlara katılıp katılmama konusunda söz hakkı olacak.

DEV PLATFORMLARLA YENİ İŞBİRLİĞİ

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, Sony Music, Universal Music Group ve Warner Music Group ile yapay zeka alanında stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı.

Anlaşmaya ayrıca Believe ve müzik hakları kuruluşu Merlin de dahil edildi.

Spotify, geliştirilecek yapay zeka teknolojilerinin sanatçılar ile söz yazarlarını merkeze alacağını ve telif haklarına saygılı biçimde tasarlanacağını duyurdu. Şirket, ilk ürünlerin geliştirme aşamasında olduğunu ve tüm sanatçılara bu araçlara katılıp katılmama konusunda seçim hakkı tanınacağını vurguladı.

SANATÇILARIN TEPKİSİ: “YAPAY ZEKA GELİR PAYINI AZALTIYOR”

Son dönemde Dua Lipa, Elton John ve Paul McCartney gibi dünyaca ünlü sanatçılar, eserlerinin yapay zeka şirketleri tarafından izinsiz kullanılmasından şikayet etmişti.

ABD merkezli MidCitizen Entertainment şirketinin yöneticisi Max Bonanno, yapay zekanın müzik dünyasında “yaratıcı ekosistemi kirlettiğini” savunarak, bu teknolojinin sanatçıların gelir payını daha da düşürdüğünü dile getirdi.

“SÖMÜRÜ DEĞİL İŞBİRLİĞİ” MESAJI

Spotify, sanatçıların rızası olmadan müziklerin yapay zeka eğitimlerinde kullanılmayacağını açıklayarak “önceden izin” modelini benimsedi.

Şirketin eş başkanı Alex Norstrom, “Teknoloji sanatçılara hizmet etmeli, onların emeğini sömürmemeli” ifadelerini kullandı.

“DAHA ADİL BİR MODEL SUNUYOR”

Yapay zekanın etik kullanımını savunan Fairly Trained şirketinin kurucusu Ed Newton-Rex, Spotify’ın bu yaklaşımını “daha adil ve dengeli bir model” olarak değerlendirdi.

Newton-Rex’e göre, bu adım izinsiz veri kullanımını sınırlayarak müzik sektöründe hak sahiplerinin korunduğu yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

YAPAY ZEKA, MÜZİKTE YENİ BİR ÇAĞ AÇIYOR

Spotify, doğrudan yapay zekayla müzik üretmese de “daylist” ve yapay zekalı DJ gibi kişiselleştirilmiş listelerde bu teknolojiden yararlanıyor.

Platformda yapay zeka ile oluşturulan içeriklere yer veriliyor ancak gerçek sanatçıların sesini taklit eden yapay kayıtlar kaldırılıyor. 2023’te Drake ve The Weeknd’in ses klonlarıyla oluşturulan viral şarkı bu nedenle silinmişti.

Yapay zeka ayrıca otomatik miksaj, mastering ve ses temizleme gibi müzik prodüksiyon aşamalarında da yaygınlaşıyor.

Beatles grubunun 2023’te yayımlanan “Now and Then” adlı parçası, John Lennon’ın eski kayıtlarının yapay zekayla temizlenmesiyle hazırlanmıştı.

TELİF HAKLARININ GÜVENCESİ

Warner Music Group CEO’su Robert Kyncl, yeni lisans anlaşmalarının “yaratıcı topluluğu koruma ve telif haklarını güvence altına alma” açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Spotify’ın bu girişimi, müzik sektöründe yapay zekanın etik sınırlarını belirleyecek ilk büyük model olma potansiyeline sahip.