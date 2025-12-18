Spor severleri sevindirecek gelişme

Spor severleri sevindirecek gelişme
Yayınlanma:
Quiksilver, Türkiye distribütörü SPX aracılığıyla İstanbul’daki yeni mağazasını Trump Alışveriş Merkezi’nde hizmete açtı.

Sörf ve tahta sporları ürünleriyle bilinen giyim ve aksesuar markası Quiksilver, Türkiye’deki resmi distribütörü SPX aracılığıyla İstanbul’daki yeni mağazasını Trump Alışveriş Merkezi’nde açtı. Yeni mağazada Quiksilver’ın güncel koleksiyonlarının yanı sıra Roxy ve Billabong markalarından seçili ürünler de yer alıyor.

spx-quiksilver.jpeg

PERFORMANS ODAKLI VE GÜNLÜK KULLANIMA YÖNELİK SEÇENEKLER VAR

Mağazada sörf, kaykay ve snowboard gibi sporlar için tasarlanan performans odaklı ürünlerin yanı sıra günlük kullanıma yönelik sportif giyim ve aksesuar seçenekleri sunuluyor. Ürün yelpazesi, markanın tahta sporları ve aktif yaşamla ilişkili ürün gruplarını kapsıyor.

SPX’in Türkiye genelindeki outdoor ve spor perakendesi yatırımları kapsamında açılan mağaza, Quiksilver’ın İstanbul’daki satış noktalarına bir yenisini ekliyor. Yeni mağaza, Trump Alışveriş Merkezi’nde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

