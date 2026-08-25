Sosyal medyada özel mesaj dönemi kapanıyor: İşletmeler artık yapamayacak

Sosyal medya platformları üzerinden konut ve otomobil ilanlarında fiyat bilgilerini gizleyerek "Fiyat için DM" ibaresi kullanan işletmeler Ticaret Bakanlığı’nın denetim radarından kaçamadı. Yapılan sıkı denetimler sonucunda mevzuata aykırı paylaşımlarda bulunan çok sayıda firma cezalandırıldı.

82 İŞLETMEYE 8,2 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya mecralarında mevzuata aykırı şekilde ev ve otomobil ilanı yayımlayan toplam 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Denetimler kapsamında, fiyat bilgilerini doğrudan paylaşmak yerine "Fiyat için DM" ya da "Fiyat bilgisi için DM" ifadeleriyle gizleyen paylaşımlar mercek altına alındı. Uygulanan yaptırımlar neticesinde kural ihlali yaptığı belirlenen 42 emlak işletmesi ile 40 galeri işletmesine toplamda 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

EİDS SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI KAPSIYOR

Bakanlık tarafından yapılan hatırlatmada, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ile yetki doğrulamasını zorunlu kılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları da kapsadığı vurgulandı.

Buna göre Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi popüler dijital mecralarda yayımlanan ilanlarda fiyat bilgisinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkça belirtilmesi yasal bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Fiyatları gizleyerek kullanıcıları özel mesaja yönlendiren ilanlar denetimlerin hedefi olmaya devam edecek.