Son dakika | Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv istatistikleri açıklandı. Geçtiğimiz aylarda büyük kaybın yaşandığı rezervlerde son haftalarda toparlanma sürüyor.

Merkez'in toplam rezervleri 15 Ağustos haftasında 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri bir haftada 2 miyar 145 milyon dolara çıktıç

Altın rezervleri ise düşüş yaşadı. 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervi ise 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı.