Son dakika | Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Son dakika | Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Yayınlanma:
Son dakika... Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Rezervlerde 15 Ağustos haftasında artış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv istatistikleri açıklandı. Geçtiğimiz aylarda büyük kaybın yaşandığı rezervlerde son haftalarda toparlanma sürüyor.

Merkez'in toplam rezervleri 15 Ağustos haftasında 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri bir haftada 2 miyar 145 milyon dolara çıktıç

Altın rezervleri ise düşüş yaşadı. 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervi ise 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!