Son dakika | Kuru üzüm fiyatı açıklandı

Son dakika... Tarım Ve Orman Bakanlığı kuru üzüm alım fiyatını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatı kilogram başına 120 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtildi.

"Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir" bilgisi verildi.

TMO'nun üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, alımlara 22 Eylül'de başlanacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

