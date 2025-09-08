Son dakika | En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Son dakika | En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında en yüksek reel getirinin BIST 100 endeksinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,33, dolar yüzde 0,95 ve avro yüzde 1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15 ve külçe altın yüzde 0,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,52 ve avro yüzde 0,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,14 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,80 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 14,65, DİBS yüzde 3,70, avro yüzde 2,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 3,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 7,94 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,38, avro yüzde 3,63, dolar yüzde 8,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

