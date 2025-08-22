Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın sonunda 41 TL olan eşiği aştı. Euro ise düşüşte.

Dolar ve euronun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi sorular soruyor.

Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? 21 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 08:08 itibariyle döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları %0,18

41,0090

Euro %-0,17

47,5076

İngiliz Sterlini %-0,14

55,0030

Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti.