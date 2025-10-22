Smart Solar işçileri greve çıktı

Kocaeli'nde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu güneş paneli ve elektrik enerjisi sistemleri üretimi yapan Smart Solar'da işçiler düşük ücret politikasına karşı greve çıktı.

Birleşik Metal İş Sendikası, 2. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle 22 Ekim itibariyle grevin başladığını duyurdu.

Haziran ayında sendikanın hazırladığı toplu iş sözleşmesi taslağına karşı işverenin sunduğu teklifin beklentileri karşılamadığını işverenin teklifi, birinci altı aylık dönem için yalnızca net 3 bin TL zam olduğunu belirtildi. Ayrıca, sonraki dönemlerde ise yalnızca enflasyon oranında artış yapılabileceğini ve refah payı verilemeyeceği de işverenin teklifinde sunuldu.

Birleşik Metal İş'ten Uluslararası Çalışma Örgütü'ne Ziyaret

Birleşik Metal İş Sendikası ülkenin içinden geçmiş olduğu ekonomik koşullara vurgu yaparak geçim krizinin giderek derinleştiğini vurguladı.

"İŞÇİLERİN GELİRİNİN YÜZDE 70’İ KİRAYA GİDİYOR"

Emekçilerin enflasyon karşısında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekilene açıklamada, "Son dönemde ülkemizde işçilerin gelirinin yaklaşık %70’i yalnızca kiraya gitmektedir. Özellikle Gebze ve çevresinde konut kiraları hâlâ son derece yüksek seyretmektedir. Kira sonrası elde kalan ücretlerle bir ailenin geçimini sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkânsızdır.

Eğitim masrafları da benzer şekilde artmıştır. Çocukların okul ihtiyaçlarının maliyetinin geçen yıla göre %100’ün üzerinde arttığı görülmektedir. Bu tablo, talep ettiğimiz ücret artışının fazla değil, aksine yaşamak ve geçinmek için asgari düzeyde bir ücret talebi olduğunu göstermektedir" denildi.

ŞİRKET GİDERE BÜYÜYOR İŞÇİ YERİNDE SAYIYOR

Tüm bu koşullar altında Smart Solar işvereninin sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu belirtilen açıklamada, "Şirket, Gebze’deki üretim tesisinden elde ettiği yüksek kârlarla İzmir’de hem güneş paneli üretimi hem de hammadde imalatı yapan yeni fabrikalar açmıştır. Ancak aynı Smart Solar işvereni, bu büyümenin arkasındaki işçilere yalnızca kırıntıları layık görmektedir" ifadeleri yer aldı.