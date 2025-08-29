Siteye girenlere Trendyol şoku

Siteye girenlere Trendyol şoku
Yayınlanma:
Trendyol'da satış yapan mağazalar, platformdan çıkarıldıklarını öğrenince şok yaşadı. CHP'li Mahmut Tanal'ın iddiasına göre platform, yüzlerce mağazayı sisteminden çıkararak bir anda ortada bıraktı.

Türkiye'nin en büyük e-Ticaret platformlarından olan Trendyol'da satıcıların bazı şartları karşılamadığı gerekçesi ile sistemden çıkarıldığı belirtildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın iddiasına göre platform tarafından yüzlerce satıcı sistemden çıkarıldı.

Tanal, Trendyol'da satış yapan yüzlerce işletmenin platform tarafından bir gecede sistemin dışına atıldığını iddia etti.

Konuyu sosyal medya hesabı X'ten gündeme getiren Mahmut Tanal şunları kaydetti:

"Trendyol’da yüzlerce satıcının bir gecede mağazalarının kapatılması kabul edilemez.

Fatura ve belgelerini yüklemiş, müşteri memnuniyet puanı yüksek satıcılar dahi “ilişkili hesap”, “memnuniyet”, “orijinal değil” gibi gerekçelerle susturuluyor. İnsanlar emeğiyle geçinirken, keyfi uygulamalarla bir anda işsiz bırakılıyor.

Hukukun, ticaretin ve emeğin korunması için şeffaf açıklama ve adil süreç şarttır. Trendyol yönetimi derhal bu mağduriyetleri gidermelidir.

Emeği hiçe sayılan her vatandaşın yanındayız."

Tanal'ın paylaşımına yapılan yorumnlarda ise kimi kullanıcılar Trendyol'un tutumunu doğru bularak, mağazaların çoğu kez tüketiciyi mağdur ettiğini ve bu yaptımın gerekli olduğunu bildirdi. Bazı kullanıcılar ise duruma tepki gösterdi.

ŞİKAYET YAĞDI

Trendyol satıcıları yaşadıkları sorunları "Şikayetvar" adlı siteden yazdı. Çoğu satıcı ihlali kabul etmezken temmuz ayından sonra bu türden şikayetlerin arttığı, ağustosta ise büyük yoğunluk olduğu görüldü.

trendyol-ihlal-magaza-kapatma-1.jpg

Satıcılar ihlal kararının hakkaniyetli olmadığını belirterek durumdan şikayetçi oldu.

trendyol-ihlal-magaza-kapatma-2.jpg

Trendyol'un ihlal politikasını eleştiren kullanıcılar mağdur edildiklerini savundu.

trendyol-ihlal-magaza-kapatma-3.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

