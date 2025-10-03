Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak

Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
Yayınlanma:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 2025 yılı sonuna kadar her çarşamba günü bilet fiyatlarının 120 TL ile sınırlandırılacağını duyurdu

27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 lira olmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den sinema severleri sevindirecek bir daha geldi.

sinema-bileti.jpg

HER ÇARŞAMBA BİLET FİYATLARI 120 TL

Güven, yıl sonuna kadar her hafta çarşamba günleri tüm Türkiye'deki katılımcı sinemalarda biletlerin maksimum 120 TL olacağını duyurdu.

Peaky Blinders hayranlarına müjde: 2 sezonluk onay alındı!Peaky Blinders hayranlarına müjde: 2 sezonluk onay alındı!

Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar (31 Aralık 2025) her çarşamba günü sinema biletleri tüm Türkiye'de, tüm katılımcı sinemalarda maksimum 120 TL olacak. Maksimum dememizin nedeni bazı lokasyonlarda daha da ucuz olacak olması. Yani bilet fiyatları bu rakamın altında olabilir ama üstünde kesinlikle olmayacak. Ayrıca bazı özel markaların sponsorluğunda gerçekleşmekte olan '1 Bilet Alana Diğeri Bedava Kampanyası'nın da devam etmekte olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi beyaz perdenin tadını çıkarmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Ekonomi
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Tesla formülü: Çinliler Tesla'nın rakibini nasıl ürettiklerini açıkladı
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler
Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler