Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak

27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 lira olmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den sinema severleri sevindirecek bir daha geldi.

HER ÇARŞAMBA BİLET FİYATLARI 120 TL

Güven, yıl sonuna kadar her hafta çarşamba günleri tüm Türkiye'deki katılımcı sinemalarda biletlerin maksimum 120 TL olacağını duyurdu.

Peaky Blinders hayranlarına müjde: 2 sezonluk onay alındı!

Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar (31 Aralık 2025) her çarşamba günü sinema biletleri tüm Türkiye'de, tüm katılımcı sinemalarda maksimum 120 TL olacak. Maksimum dememizin nedeni bazı lokasyonlarda daha da ucuz olacak olması. Yani bilet fiyatları bu rakamın altında olabilir ama üstünde kesinlikle olmayacak. Ayrıca bazı özel markaların sponsorluğunda gerçekleşmekte olan '1 Bilet Alana Diğeri Bedava Kampanyası'nın da devam etmekte olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi beyaz perdenin tadını çıkarmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.