Şimşek'ten enflasyon açıklaması: İyileşiyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre geriledi. Piyasa katılımcıları için 0,6 puan ile %22,8 olarak gerçekleşti. Reel sektör için 1,3 puan düşüş ile %37,7 olan enflasyon beklentisi, hane halkı için 0,4 puan gerileyerek %54,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu sonuçlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi.

Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada sonuçları "olumlu" olarak değerlendirerek "dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğü" mesajı verdi. Şimşek'in X'ten yaptığı paylaşımı şu şekilde