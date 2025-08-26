Şimşek'ten enflasyon açıklaması: İyileşiyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre geriledi. Piyasa katılımcıları için 0,6 puan ile %22,8 olarak gerçekleşti. Reel sektör için 1,3 puan düşüş ile %37,7 olan enflasyon beklentisi, hane halkı için 0,4 puan gerileyerek %54,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu sonuçlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten değerlendirme geldi.
Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada sonuçları "olumlu" olarak değerlendirerek "dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğü" mesajı verdi. Şimşek'in X'ten yaptığı paylaşımı şu şekilde
"Enflasyon beklentileri iyileşiyor.
Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.
Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor.
Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."