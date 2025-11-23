Şeyh Sait ve Seyit Rıza'lı makete inceleme! Bakanlık satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda toplumun dini inançlarını ve manevi değerlerini hedef adığı belirtilen ürünlerin satışa çıkarıldığına dair sosyal medyada yayılan tepkiler üzerine harekete geçti. Bakanlık, söz konusu ürünlerin derhal satıştan kaldırıldığını ve ilgili satıcı hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

SATICI FİRMAYLA İLGİLİ İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi duyuruda, sosyal medyada tepki çeken paylaşımların ihbar kabul edildiği ve konuyla ilgili incelemenin ivedilikle başlatıldığı belirtildi. İlgili birimlerle yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, tartışmalı ürünün platformdan kaldırılması sağlanırken, satıcı firma hakkında idari sürecin işletilmeye başlandığı kaydedildi.

PROVOKATİF ÜRÜNLERE E-TİCARETTE YER YOK AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; nefret söylemi içeren, ayrımcılık yapan, milli ve manevi değerlere saldıran, toplumun çeşitli kesimlerini provoke etme amacı güden veya kamu vicdanını yaralama potansiyeli taşıyan hiçbir ürün ya da hizmetin, e-ticaret ekosisteminde barınmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

"GECİKMEYE MAHAL VERMEDEN ADIM ATILACAK"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusu şu ifadelerle son buldu:

"Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır."