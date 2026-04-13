Savaş vurdu: Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!

İran’daki savaş ve tedarik zincirindeki kırılma, Antep fıstığını "ulaşılmaz" bir lükse dönüştürdü. Mart ayında pound başına 4,57 dolara fırlayan fiyatlar, Mayıs 2018’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ortadoğu’daki sıcak çatışma, enerji koridorlarından sonra şimdi de gıda piyasalarını vurdu. Dünyanın en büyük ikinci fıstık üreticisi olan İran’da savaşın arzı baskılaması ve sevkiyat hatlarını tıkaması, küresel fıstık fiyatlarında "şok" bir yükselişe neden oldu.

8 YILIN ZİRVESİ: 4,57 DOLAR

Bloomberg’in verilerine göre, fıstık fiyatları Mart ayı itibarıyla pound başına 4,57 dolara çıkarak son 8 yılın rekorunu kırdı.

Küresel fıstık üretiminin 5’te 1’ini, ihracatın ise 3’te 1’ini karşılayan İran'da savaşın etkileri, piyasayı kelimenin tam anlamıyla kilitledi.

Son iki yılda fiyatların yaklaşık yüzde 30 arttığı hesaplanıyor.

'DUBAİ ÇİKOLATASI' VE STARBUCKS ETKİSİ

Bloomberg'de yer alan habere göre fiyatlardaki bu tırmanış sadece arz kaynaklı değil. Küresel ölçekte fıstığa olan ilgi, popüler kültür ve dev markalarla zirveye ulaşmış durumda.

Sosyal medyada fırtınalar estiren fıstıklı "Dubai çikolatası", Avrupa ve Asya’da talebi görülmemiş bir hızla artırdı.

Yine Starbucks'ın fıstık aromalı kahveleri, Häagen-Dazs'ın dondurmaları ve Táche gibi bitki bazlı fıstık sütü markaları, arzın en kısıtlı olduğu dönemde piyasayı daha da sıkıştırdı.

"BİR AKIL TUTULMASI: KÜÇÜK BİR FISTIK HAVUZU KALDI"

Expana Markets analisti Nick Moss, piyasadaki durumu şu sözlerle özetliyor:

"İran’ın fıstık ticareti zaten yaptırımlar nedeniyle zordu. Üzerine bir de 2025 mahsulünün düşük gelmesi ve savaşın patlak vermesi eklendi. Şimdi küresel pazarlara ulaştırılması giderek zorlaşan çok küçük bir fıstık havuzuyla karşı karşıyayız."

ABD-İRAN REKABETİNDE SON DURUM

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre fıstık piyasasında iki dev hakim:

ABD: Üretimin %40’ını, sevkiyatın yaklaşık yarısını karşılıyor.

İran: Üretimin %20’sini, ihracatın %33’ünü gerçekleştiriyor.

İran'ın savaş nedeniyle denklem dışı kalması, ABD fiyatlarının da spekülatif bir şekilde tırmanmasına yol açıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Abluka sürerken piyasalar yükseldi: Petrol de arttı
ABD-İran anlaşamadı: Piyasalar sarsıldı
Merkez Bankası rekor zarar açıkladı, usta ekonomist nedenini söyledi
