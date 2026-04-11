Şampiyonlar belli oldu! Bu hisseler kazandırdı

Küresel jeopolitik gerilimlerin yerini diplomasiye bırakmasıyla birlikte finans piyasalarında risk iştahı zirve yaptı.

Haftaya 12 bin 968 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, hafta boyunca en yüksek seviyesinden kapanış yaparak 14 bin 73 puana ulaştı. Yıl başından bu yana getirisi yüzde 25’e yaklaşan endekste, özellikle bankacılık hisselerindeki güçlü alımlar dikkat çekti.

SEKTÖREL BAZDA KAZANÇLAR

Ateşkes süreciyle birlikte bankacılık ve holding hisseleri lokomotif görevi gördü:

Bankacılık Endeksi: %11,6 (Haftanın şampiyonu)

Holding Endeksi: %7,86

Sanayi Endeksi: %4,7

HAFTANIN 'EN'LERİ: KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

Borsa genelindeki iyimserliğe rağmen, bazı hisseler ayrışarak yatırımcısına yüksek getiri sağlarken, bazıları hayal kırıklığı yarattı.

DEV ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ

Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralamasında savunma sanayii devi Aselsan liderliğini perçinledi.

Aselsan (ASELS): 1 trilyon 817 milyar 160 milyon TL

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 698 milyar TL

Enka İnşaat (ENKAI): 613 milyar 200 milyon TL

İŞLEM HACMİNDE THY VE TÜPRAŞ ZİRVESİ

Piyasadaki likidite akışının adresi yine "devler" oldu. Türk Hava Yolları 84,8 milyar TL ile en çok işlem gören hisse olurken; onu 62,2 milyar TL ile Tüpraş ve 60,3 milyar TL ile Aselsan takip etti.