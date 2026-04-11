Şampiyonlar belli oldu! Bu hisseler kazandırdı

Yayınlanma:
İran-İsrail-ABD hattındaki ateşkes ilanıyla küresel piyasalarda esen bahar rüzgarı Borsa İstanbul’u zirveye taşıdı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,79 değer kazancıyla kapatırken; yatırımcısına en çok kazandıran sektörlerin başında bankacılık geldi.

Küresel jeopolitik gerilimlerin yerini diplomasiye bırakmasıyla birlikte finans piyasalarında risk iştahı zirve yaptı.

Haftaya 12 bin 968 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, hafta boyunca en yüksek seviyesinden kapanış yaparak 14 bin 73 puana ulaştı. Yıl başından bu yana getirisi yüzde 25’e yaklaşan endekste, özellikle bankacılık hisselerindeki güçlü alımlar dikkat çekti.

SEKTÖREL BAZDA KAZANÇLAR

Ateşkes süreciyle birlikte bankacılık ve holding hisseleri lokomotif görevi gördü:

Bankacılık Endeksi: %11,6 (Haftanın şampiyonu)

Holding Endeksi: %7,86

Sanayi Endeksi: %4,7

HAFTANIN 'EN'LERİ: KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

Borsa genelindeki iyimserliğe rağmen, bazı hisseler ayrışarak yatırımcısına yüksek getiri sağlarken, bazıları hayal kırıklığı yarattı.

DEV ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ

Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralamasında savunma sanayii devi Aselsan liderliğini perçinledi.

Aselsan (ASELS): 1 trilyon 817 milyar 160 milyon TL

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 698 milyar TL

Enka İnşaat (ENKAI): 613 milyar 200 milyon TL

İŞLEM HACMİNDE THY VE TÜPRAŞ ZİRVESİ

Piyasadaki likidite akışının adresi yine "devler" oldu. Türk Hava Yolları 84,8 milyar TL ile en çok işlem gören hisse olurken; onu 62,2 milyar TL ile Tüpraş ve 60,3 milyar TL ile Aselsan takip etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Ekonomi
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Servet bu şehirde değerlendi
Servet bu şehirde değerlendi