Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir

Netflix, Disney veya Amazon gibi yayın devleri, 2027’den itibaren her Şampiyonlar Ligi turundan bir maçın küresel ilk yayın hakkını satın alabilecek. UEFA ve Avrupa kulüpleri, bu anlaşmalar sayesinde sezon başına 4,3 milyar sterlin gelir bekliyor.

UEFA REKOR GELİRİ HEDEFLİYOR

Küresel ilk seçim hakkı seçeneği, 2027–2033 dönemini kapsayan yeni yayın hakları ihalesinde teklif sahiplerine sunulacak. Bu modelin, Netflix, Disney, DAZN ve Amazon gibi dünya çapında erişime sahip platformlar için cazip olabileceği belirtiliyor.

Elon Musk herkesin Netflix'i iptal etmesini istiyor: Hikayenin arkasında bir çizgi film var

İhaleye yakın kaynaklara göre UEFA ve kulüpler, yeni dönem için yıllık 5 milyar euro (yaklaşık 4,3 milyar sterlin) medya ve ticari gelir hedefliyor. Bu rakam, mevcut dönemdeki 3,3 milyar sterlinlik gelirin oldukça üzerinde.

ABONELİKLERE EK ZAM GELEBİLİR

Yeni sistem, Tükriye'deki izleyiciler için ek abonelik ücretleri anlamına gelebilir. Zira mevcut yayın hakları TRT'de.

Netflix hisseleri düştü, sinema dünyası şaşkın! Trump’tan yabancı filmlere %100 vergi kararı

UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği’nin (EFC) ortak girişimi UC3, 2027 sonrası döneme ilişkin ilk ihale sürecinin 13 Ekim’de başlayacağını duyurdu.