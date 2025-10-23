Sahtekarlığın kitabını yazdılar: Almanya'da 2 bin Türkiye'de 25 bin lira

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, Türkiye'deki fırsatçılığın geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Türkiye'de yaygın olarak satılan bir mutfak gereçleri markasına ait bir ürünün Türkiye'de 25 bin TL'ye satıldığı görüldü. Bir kullanıcı, aynı ürünün Almanya'daki fiyatına baktığında gözlerine inanamadı.

ALMANYA İLE TÜRKİYE FİYATI ARASINDA SANSASYONEL FARK

Isı ayarlı elektrikli masa barbeküsünün Türkiye'de 25 bin TL'ye satılan ürünün Almanya'da 42.50 avroya (2 bin 76 TL) satıldığını gören kullanıcı sahtekarlığı Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İhbar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, ilana ilişkin inceleme başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "İnceleme sonuçlarına göre, gerek görülmesi halinde idari işlem tesis edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaplan, açıklamasında "Bakanlığımızca yapılan inceleme kapsamında, ilgili firmayla iletişime geçilmiş olup, ürünün satıştan kaldırıldığı bilgisi alınmıştır. Buna ilişkin süreç, mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir. İnceleme sonuçlarına göre, gerek görülmesi halinde idari işlem tesis edilecektir. Vatandaşlarımızın bu tür bildirimleri, piyasada şeffaflığın ve adil fiyat oluşumunun sağlanması açısından son derece önemlidir. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.