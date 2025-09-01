Sabiha Gökçen'de yolcu rekoru!

HEAŞ (Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplam 855 uçuş gerçekleştirildi. Bu sayı, havalimanı tarihinin en yüksek günlük uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti.

TARİHİ REKOR GÜNE DAMGA VURDU

Yapılan açıklamada, daha önceki rekorun 4 Ağustos’ta 840 uçuş ile kırıldığı hatırlatılarak, dün ulaşılan 855 uçuşla bu seviyenin de aşıldığı belirtildi. HEAŞ, bu başarıda katkı sunan tüm ekip arkadaşlarına ve iş ortaklarına teşekkür etti.

YOĞUNLUK ARTIYOR, OPERASYONLAR SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Artan yolcu ve uçuş trafiğine rağmen operasyonların sorunsuz şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hem yurt içi hem de yurt dışı uçuş ağında stratejik öneminin giderek arttığına dikkat çekildi.