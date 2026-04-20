Sabancı, CarrefourSA'dan sonra Akçansa'yı da sattı

Türkiye’nin en köklü sanayi gruplarından Hacı Ömer Sabancı Holding, yapı malzemeleri sektöründeki en büyük iştiraki olan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm hisselerini satma kararı aldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, holdingin elinde bulunan yüzde 39,72’lik pay, Alman ortağı Heidelberg Materials AG’ye devrediliyor.

ALMAN DEVİ "ÖN ALIM" HAKKINI KULLANDI

Hisselerin satışı için daha önce "ilişkisiz üçüncü bir taraftan" 1,1 milyar dolarlık (yaklaşık 49,3 milyar lira) bir teklif alan Sabancı Holding, bu durumu mevcut ortağına bildirdi. Sözleşmedeki "ön alım hakkını" kullanan Heidelberg Materials AG, teklifi karşılayarak Sabancı'nın 76 milyon TL nominal değerli hisselerini satın alacağını 17 Nisan 2026 tarihinde beyan etti.

30 YILLIK HİKAYE BİTTİ

Pay devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. İşlem bittiğinde, 1996 yılından beri Akçansa’da söz sahibi olan Sabancı Grubu’nun şirkette hiçbir hissesi kalmayacak.

TÜRKİYE ÇİMENTOSUNUN YÜZDE 7’SİNİ ÜRETİYOR

Akçimento ve Çanakkale Çimento’nun 1996’da birleşmesiyle doğan Akçansa, sadece bir şirket değil, Türkiye’nin inşaat kapasitesi için stratejik bir güç konumunda. Şirketle ilgili öne çıkan teknik veriler şöyle:

Pazar Payı: Türkiye’nin toplam çimento ihtiyacının yüzde 7’sini karşılıyor.

İhracat Gücü: Türkiye'nin toplam çimento ve klinker ihracatının yüzde 11’ini tek başına gerçekleştiriyor.

Lojistik Ağı: İzmir-Aliağa, Ambarlı, Yalova ve Yalova-Yarımca’da bulunan dört büyük çimento terminali ve liman faaliyetleriyle sektörün en güçlü lojistik altyapılarından birine sahip.

CARREFOURSA A101'E SATILDI

Sabancı Holding iki gün önce Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden CarrefourSA'nın hakim hisselerinin, A101 markasıyla bilinen Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye satma kararı almıştı.

A101, CarrefourSA'nın yüzde 89,28'ine karşılık gelen hisselerini 325 milyon dolarlık firma değeri üzerinden hesaplanacak bedelle satın alacak.