Türkiye'de perakende sektöründe dengeleri değiştirecek bir anlaşma yapıldı. Üç harfli marketlerden biri olan ve A101 markasıyla bilinen Yeni Mağazacılık A.Ş., CarrefourSA'nın yüzde 89,28'ine karşılık gelen hisselerini 325 milyon dolarlık firma değeri üzerinden hesaplanacak bedelle satın alıyor.

CarrefourSA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada söz konusu anlaşma duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz hakim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin % 57,12'sine tekabül eden 72.988.465,33 TL nominal değerli payları ile diğer ana hissedarı Carrefour Nederland BV.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %32,16'sına tekabül eden 41.098.010,02 TL nominal değerli payların (toplamda Şirketimiz sermayesinin %89,28'ine karşılık gelen payların) tamamının, Yeni Mağazaclık A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda 17.04.2026 tarihinde bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu pay devir işlemleri sonrasında Şirketimizin yönetim kontrolü el değiştirecek olup; bu kapsamda pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin olarak Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca anılan yükümlülükten muafiyet tanınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacağı da tarafımıza bildirilmiştir.

Devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen, Rekabet Kurumu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır."