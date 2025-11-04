Robotlar ucuzluyor: Akıllı telefon fiyatına telefonlar yakında başlıyor

Yuejiang Robotics, üreticisinin "dünyanın ilk akıllı evcil robot köpeği" olarak adlandırdığı Rover X1'i tanıttı. Model, insan müdahalesi olmadan çeşitli görevleri yerine getirmesini ve kararlar almasını sağlayan bir yapay zeka sistemiyle donatıldı.

Robot, sadece nesneleri tanıma yeteneğine sahip değil, aynı zamanda örneğin bir odayı devriye gezerken fotoğraf çekebilen bir dizi kamera kullanarak etrafındaki dünyayı "görüyor".

Rover X1, üst platformunda hafif yükler taşıyabiliyor

Entegre tekerlekli ayakları sayesinde Rover X1, zemin üzerinde hareket edebiliyor, küçük engelleri aşabiliyor ve hatta açık havada yokuşlara tırmanabiliyor.

Robot köpek, ev eşyalarından hafif yüklere kadar (taşıma kapasitesi belirtilmemiş) çok çeşitli nesneleri taşıyabiliyor.

Üretici, Rover X1'in ev asistanı, güvenlik devriyesi veya açık hava yürüyüşlerinde arkadaş olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.

Yuejiang, modelin kesin özelliklerini henüz açıklamadı, ancak Rover X1'in 7.499 yuan (yaklaşık 1.000 dolar) fiyat etiketine sahip olacağı biliniyor. Yeni model, yakında ilk etapta Çin'de satışa sunulacak.