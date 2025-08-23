Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı

Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararı ile QNB Finansbank AŞ ile iştirak bankası Enpara Bank AŞ resmen ayrıldı. Peki bu ayrışma müşterilerini etkileyecek mi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finans sektöründe dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. QNB Finansbank AŞ ile iştirak bankası Enpara Bank AŞ’nin olağanüstü genel kurullarında alınan bölünme kararları, BDDK tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Söz konusu karar, 23 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

QNB VE ENPARA'NIN BÖLÜNME SÜRECİ BAŞLADI

19 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurullarda, her iki banka yönetimi tarafından alınan bölünme kararları, Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun bulunarak BDDK tarafından onaylandı. Bu karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 19. maddesi ile Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında değerlendirildi.

BANKA MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLİ UYARI: İBAN NUMARALARI DEĞİŞEBİLİR

QNB ve Enpara müşterilerini yakından ilgilendiren bölünme kararı sonrası bankadan önemli bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, banka müşterilerinin hesap bilgilerinde değişiklik olabileceği ve özellikle IBAN numaralarının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. İlgili tarafların, yeni hesap bilgilerini dikkatle takip etmesi gerektiği vurgulandı.

QNB FİNANSBANK İŞLEMLERİ DURDURDU, ENPARA PAYLARI AYRILIYOR

Bölünme süreci kapsamında, QNB Finansbank’ta bazı işlemler geçici olarak durdurulurken, Enpara’ya ait payların ayrıştırılarak yeni yapıya göre düzenleneceği bildirildi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte her iki banka, kendi yapılarıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Ekonomi
Ahmet Hakan Erdoğan'a seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır?"
Ahmet Hakan Erdoğan'a seslendi: “20 liraya üzüm mü satılır?"
Son dakika | Hakem Kurulu toplantısı bitti! Memur zammı ne kadar oldu?
Son dakika | Hakem Kurulu toplantısı bitti! Memur zammı ne kadar oldu?
Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? Yüzde 30 fark fırsatı
Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? Yüzde 30 fark fırsatı