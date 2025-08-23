Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finans sektöründe dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. QNB Finansbank AŞ ile iştirak bankası Enpara Bank AŞ’nin olağanüstü genel kurullarında alınan bölünme kararları, BDDK tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Söz konusu karar, 23 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

QNB VE ENPARA'NIN BÖLÜNME SÜRECİ BAŞLADI

19 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurullarda, her iki banka yönetimi tarafından alınan bölünme kararları, Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun bulunarak BDDK tarafından onaylandı. Bu karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 19. maddesi ile Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında değerlendirildi.

BANKA MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLİ UYARI: İBAN NUMARALARI DEĞİŞEBİLİR

QNB ve Enpara müşterilerini yakından ilgilendiren bölünme kararı sonrası bankadan önemli bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, banka müşterilerinin hesap bilgilerinde değişiklik olabileceği ve özellikle IBAN numaralarının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. İlgili tarafların, yeni hesap bilgilerini dikkatle takip etmesi gerektiği vurgulandı.

QNB FİNANSBANK İŞLEMLERİ DURDURDU, ENPARA PAYLARI AYRILIYOR

Bölünme süreci kapsamında, QNB Finansbank’ta bazı işlemler geçici olarak durdurulurken, Enpara’ya ait payların ayrıştırılarak yeni yapıya göre düzenleneceği bildirildi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte her iki banka, kendi yapılarıyla faaliyetlerini sürdürecek.