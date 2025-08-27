Türkiye genelinde memurlar, memur emeklileri ve sözleşmeli personeli ilgilendiren toplu sözleşme zammına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAKEM KURULU SON KARARI VERDİ

Kamu çalışanları için yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanmadı. Sendikalar iktidarın sunduğu teklife "sefalet" diyerek kabul etmemişti. Hükümet de Hakem Kurulu'na götürdü. Hakem Kurulu dördüncü toplantıda zam kararı verdi. Görüşme masasından sendika temsilcileri çekilince, nihai karar Hakem Kurulu tarafından dün alındı ve bugün Resmi Gazete'de ilan edildi.

GENEL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre; kamu görevlilerine yapılacak maaş artışları, 2026 yılının ilk yarısı için %11, ikinci yarısı için %7 olarak belirlendi. 2027 yılında ise ilk altı ay için %5, ikinci altı ay için %4 oranında zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk döneminde memurların taban aylıklarına 1000 TL'lik ilave artış sağlanacağı da karar altına alındı.

HİZMET KOLLARINA AİT DÜZENLEMELER DE YAYIMLANDI

Toplu sözleşmenin yalnızca maaş zamlarıyla sınırlı kalmadığı, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal hakları da kapsadığı bildirildi. 2026 ve 2027 yıllarını içine alan düzenlemede; fazla mesai ücretleri, yol yardımı, tazminatlar ve ücretsiz toplu taşıma gibi sosyal haklara ilişkin yeni maddeler de yer aldı.