Rekor kırmıştı: Dolar kaç TL oldu?

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

Euro ise düşüşte.

Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu? 23 Ağustos Cumartesi günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,50

ALIŞ(TL) 40,8328

SATIŞ(TL) 41,1434

Euro % 1,48

ALIŞ(TL) 47,8364

SATIŞ(TL) 48,3350

İngiliz Sterlini % 1,37

ALIŞ(TL) 55,2135

SATIŞ(TL) 55,8492