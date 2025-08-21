Borsa İstanbul'da bu seviye ilk kez görüldü

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günün işlemlerinde 11.301 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rekor, 18 Temmuz 2024 tarihinde ulaşılan 11.252 puanlık önceki tarihi zirvenin üzerine çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13 ay sonra yeni bir rekor kırmış oldu.

AÇILIŞTA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Güne önceki kapanışa göre 61,25 puanlık artışla başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 oranında yükselerek 11.195 puana ulaştı. Gün içi yükselişini sürdüren endeks, yaklaşık 13 ay sonra tarihi bir rekora imza atarak 11.301 seviyesini test etti. Saat 11.18 itibarıyla ise endeks, yüzde 1,34'lük artışla 11.281 puanda seyrediyor.

SEKTÖR ENDEKSLERİ POZİTİF SEYREDİYOR

Açılışla birlikte bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 oranında değer kazandı. Günün ilerleyen saatlerinde bu artış oranları sırasıyla yüzde 1,58 ve yüzde 0,70 olarak kaydedildi.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE KRİTİK SEVİYELER

Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkarken; 11.100 ve 11.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Dünkü işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da endeks, yüzde 1,58 oranında değer kazanarak 11.134,73 puandan kapanış yapmıştı.

KÜRESEL GÜNDEMDE JACKSON HOLE BEKLENİYOR

Uluslararası piyasaların odağında ise bugün ABD’de başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yer alıyor.