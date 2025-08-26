Rekabet Kurulu'ndan satış fiyatlarına soruşturma!

Rekabet Kurulu, yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi, bayiler arasında kartel oluşturulması iddiaları ile çimento şirketleri hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, AKÇANSA ve KAVÇİM çimento firmaları hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmanın gerekçeleri arasında, yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi, bayiler arasında kartel oluşturulması ve bölge/müşteri sınırlamaları gibi iddialar yer alıyor.

PAZARDA REKABETİ SINIRLAYAN UYGULAMALAR İDDİA EDİLİYOR

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Ordu ve çevresindeki illerde çimento üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı firmalara yönelik yapılan ön araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Yapılan değerlendirmede, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (AKÇANSA) ile Kavçim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (KAVÇİM) için soruşturma süreci başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, AKÇANSA’nın satış bölgeleri ya da müşteri grupları üzerinde sınırlama uyguladığı ve ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirlediği iddiaları araştırılıyor. KAVÇİM hakkında ise fiyat belirleme ve bayi ağı içerisinde kartel oluşturma yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği yönündeki şikâyetler inceleniyor.

KAVÇİM'İN BAYİLERİ DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA

KAVÇİM’in bayileri arasında yer alan Acar Taahhüt İşleri İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Cesurlar Grup Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Doyaroğlu Mühendislik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. de soruşturmaya taraf olarak eklendi. Bu firmaların, fiyat tespiti, işçi ücretleri belirleme ve müşteri/bölge paylaşımı gibi faaliyetlerde anlaşma içinde olduklarına dair iddialar da inceleme altına alındı.

SORUŞTURMA KARARI CEZA ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurulu tarafından alınan bu soruşturma kararının, ilgili firmaların yasayı ihlal ettiğini ya da ceza alacaklarını kesinleştirmediği vurgulandı. Kurulun yürüttüğü soruşturma süreci, iddiaların detaylı biçimde değerlendirilmesi amacıyla başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

