Range Rover'a rakip geliyor: Ama fiyatı yarı yarıya…

Üç harfli yeni bir marka - Çinli olmalı! Tam tersine, KGM Güney Kore'den geliyor ve yakın zamana kadar SsangYong adıyla biliniyordu . Kendi ülkesinde oldukça saygın olan marka (onlarca yıldır resmi devlet limuzinini üretiyordu), bir süre çalkantılı dönemin ardından Koreli çelik ve kimya devi KG Group'un çatısı altına girdi. KGM, KG Mobility'nin kısaltmasıdır.

4.74 metre uzunluğundaki KGM Actyon, VW-Tayron ile aynı büyüklükte.

2006 tarihli ilk modelin ön kısmı pek de yaygın olmasa da, otomotiv tarihindeki yeri garanti: iİk hatchback SUV. KGM çalışanları bile yeni Actyon'u , 2024'te piyasaya sürülecek Torres SUV modelinden ayırt etmekte zorlanıyor.

KGM Actyon oldukça çekici bir sac gövdeye sahip; akıcı çizgilere sahip tasarımı ise hiç de ilham verici değil.

Actyon, sahte arka stepne taşıyıcısıyla Torres'e kıyasla daha sportif ve şehir odaklı görünüyor ve arazi aracına daha az benziyor. Bununla birlikte, Actyon oldukça pratik: hiçbir versiyonu 500 kg'dan az yük kapasitesi sunmuyor ve 1,5 ton çekebiliyor.

KGM Actyon'un ikinci sırasındaki oturma düzeni gayet iyi.

Actyon ve Torres, 2019'da tanıtılan Korando temel alınarak üretildi ve 1,5 litrelik turboşarjlı dört silindirli motorunu (KGM'nin kendi üretimi) ve dingil mesafesini (2,68 m) benimsiyor. KGM'yi sürekli olarak aynı platforma yeni gövdeler eklemekle suçlayabiliriz ancak bunun müşteriler için avantajları da var: Actyon, Aisin altı ileri şanzımanlara (manuel veya otomatik olarak mevcuttur) kadar kanıtlanmış parça ve bileşenlerden oluşuyor.

Yüksek SUV oturma pozisyonundan hoşlananlar burada kendilerini çok iyi hissedecekler: yerden tam 30 santimetre veya asfalttan 67 santimetre yüksekte. Torres'tekinden bile daha iyi: yüzen orta konsol havadar bir his veriyor ve sıkışık hissettirmiyor. Kokpit, saf modern otomotiv stilinde; direksiyon simidi kolları hariç neredeyse hiçbir düğme yok. Ancak alıştığınızda kontroller basit: üstten bir kaydırma hareketi sürücü destek ayarlarını ( hız uyarı sesini devre dışı bırakmak dahil ) açarken, sağdan bir kaydırma hareketi klima/ısıtma kontrollerini açıyor. Arka yolcular da yerden 29 santimetre yükseklikte, bolca baş mesafesiyle, yüksek ve rahat bir şekilde oturuyorlar.

Actyon'daki çalışma alanı, güncel trendlere uygun olarak büyük ölçüde dijital olarak tasarlanmıştır.

Kalkışta, küçültülmüş benzinli motor, sportif ve motosiklet benzeri bir tonla, boğuk ve belirgin bir sesle hızlanıyor. Aisin'in denenmiş ve test edilmiş altı ileri otomatik şanzımanı, düşük vitesleri çok uzun süre tutmayarak akıllıca vites değiştiriyor. Actyon, çok daha kısa rakibi Korando'dan (4,45 m) yalnızca 50 kg daha ağır olduğu için, daha fazla güç isteği konusunda öznel bir his yok. Özellikle de ilk bakışta pek de gösterişli olmayan 280 Nm tork, turboşarjlı bir motor için tipik olduğu üzere, sadece 1500 devir/dakikadan itibaren mevcut olduğundan.

KGM Actyon, kare direksiyon simidi ve iki adet 12,3 inç ekrana sahip, ayrı bir klima kontrol paneli bulunmuyor. Ayrıca, rahatsız edici olmayan yüzer bir orta konsola da sahip.

Ve: Actyon, bu tip bir otomobil için oldukça yeterli olan yaklaşık 190 km/s hıza ulaşıyor. Genel karakteriyle uyumlu, hafif ve konforlu direksiyon sistemi, SUV'ye çeviklik hissi verirken (dönüş çapı on bir metrenin altında) aynı zamanda yön dengesini de sağlıyor. Süspansiyon genel olarak iyi dengelenmiş olsa da, 20 inç jantlar, asfalt yamaları veya kenarlar gibi kısa ve keskin tümseklerde hafif sert bir sürüş sağlıyor ve konfordan önemli ölçüde ödün vermiyor.

KGM Actyon yarım tonluk yükü oldukça sakin bir şekilde taşıyor.

KGM standartlarına göre oldukça pahalı olan bu modelin en önemli satış noktası, muhtemelen alışılmadık donanım yelpazesi olacak: 35.790 avrodan başlayan baz versiyon "Core" bile ısıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar (!), geri görüş kamerası, 20 inç jantlar, tavan rayları ve karartılmış gizlilik camı sunuyor.

Keskin açılı arka kısım, KGM Actyon'un bagaj hacmini Torres'e kıyasla yaklaşık 100 litre azaltıyor. Bu da toplam kapasitenin 668 ila 1558 litre arasında kalmasını sağlıyor.

Müşteri aracı hızla yapılandırabilir: sadece yarım düzine ekstra özellik mevcut. En önemlileri: otomatik şanzıman (2.200 €), dört tekerlekten çekiş (2.200 €, yalnızca otomatik şanzımanla birlikte) ve elektrikli bagaj kapağı (1.100 €). Elektrikli bagaj kapağı, "Top" donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor ve 360 ​​derece kamera sistemi ve ek sürücü destek özellikleri de içeriyor (başlangıç ​​fiyatı 42.250 €). Garanti beş yıl veya 100.000 kilometre.

KGM Actyon aynı zamanda tam hibrit olarak da satışa sunulacak.

Bu tek motor seçeneği olmayacak; Koreliler ayrıca tam hibrit bir versiyon da sunacak. İlk makyajla birlikte aynı tedarikçinin daha modern sekiz ileri otomatik şanzımanına geçiş yapmayı bekliyoruz.

KGM Actyon, arkada Range Rover'ı andıran çizgilere sahip ancak bunlar hiç de taklit gibi görünmüyor. Nispeten yüksek yerden yükseklik: 206 mm.