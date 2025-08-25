Puma hisseleri borsayı yükseltti

Cuma günü Fransa, Almanya, İtalya ve diğer önemli Avrupa ülkelerinden gelecek bir dizi enflasyon verisinin açıklanmasından önce ekonomik veriler açısından nispeten sakin bir başlangıç yapması bekleniyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü genel bir düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 değer kaybederek 558,82 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 azalarak 43.227,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 düşüşle 7.843,04 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybıyla 24.273,12 puandan kapandı.

İngiltere'de resmi tatil nedeniyle Londra Borsası'nda işlem yapılmadı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,43 düşüşle 1,166 oldu.

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurdu.

Bloomberg'in spor giyim ve ayakkabı üreticisinin satılabileceğini bildirmesinin ardından Puma hisseleri ise günü keskin bir şekilde yükseldi ve gün sonunda yaklaşık %16 artışla kapandı. Şirket ise henüz bir açıklama yapmadı.