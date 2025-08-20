PTT'nin taşınmazları elden çıkarılıyor: 1.7 milyar TL'lik satış!

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen köklü kamu kuruluşu PTT, zarar üstüne zarar ediyor. Kurumun son altı yılda üst üste zarar ettiği belirtilirken, toplam zararın 8 milyar TL’yi aştığı belirtiliyor.

KESK'e bağlı Haber-Sen’in paylaştığı verilere göre PTT A.Ş, son altı yılda üst üste zarar etti. Rakamlar şu şekilde:

2019: 1 milyar 218 milyon TL zarar 2020: 741 milyon TL zarar 2021: 387 milyon TL zarar 2022: 259 milyon TL zarar 2023: 2 milyar 388 milyon TL zarar 2024: 3 milyar 600 milyon TL zarar

"YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKİLEBİLİR"

Toplam zarar 8 milyar TL’yi aşarken, kurumun öz sermayesi -1,2 milyar TL’ye geriledi. Sendika, PTT’nin mali zararlarını telafi etmek için gayrimenkul satışına gitmesini eleştirerek, bunun “günü kurtarmak değil, gelecekten çalmak” anlamına geldiğini savundu. PTT’nin 11 ildeki 289.974 metrekarelik taşınmazlarını toplam 1,78 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarmasının, kamu malının yandaşlara peşkeş çekilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

"KAMUYA AİT OLMASI GEREKİR"

Haber-Sen, Anayasa Mahkemesi’nin PTT A.Ş’nin sermayesinin tamamının halen Hazineye bağlı olduğu yönündeki kararına dikkat çekerek, kurumun bir kamu kurumu niteliğini koruduğunu ve taşınmazlarının da kamuya ait olması gerektiğini ifade etti.