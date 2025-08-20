PTT'nin taşınmazları elden çıkarılıyor: 1.7 milyar TL'lik satış!

PTT'nin taşınmazları elden çıkarılıyor: 1.7 milyar TL'lik satış!
Yayınlanma:
PTT’nin son altı yılda 8 milyar TL’yi zarar ettiği belirtilirken kurumun taşınmazları da bir bir elden çıkarılıyor. Son olarak PTT'nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 kentteki 11 taşınmazı 1.781.295.000 TL'ye satışa çıkarıldı.

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen köklü kamu kuruluşu PTT, zarar üstüne zarar ediyor. Kurumun son altı yılda üst üste zarar ettiği belirtilirken, toplam zararın 8 milyar TL’yi aştığı belirtiliyor.

KESK'e bağlı Haber-Sen’in paylaştığı verilere göre PTT A.Ş, son altı yılda üst üste zarar etti. Rakamlar şu şekilde:

2019: 1 milyar 218 milyon TL zarar

2020: 741 milyon TL zarar

2021: 387 milyon TL zarar

2022: 259 milyon TL zarar

2023: 2 milyar 388 milyon TL zarar

2024: 3 milyar 600 milyon TL zarar

"YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKİLEBİLİR"

Toplam zarar 8 milyar TL’yi aşarken, kurumun öz sermayesi -1,2 milyar TL’ye geriledi. Sendika, PTT’nin mali zararlarını telafi etmek için gayrimenkul satışına gitmesini eleştirerek, bunun “günü kurtarmak değil, gelecekten çalmak” anlamına geldiğini savundu. PTT’nin 11 ildeki 289.974 metrekarelik taşınmazlarını toplam 1,78 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarmasının, kamu malının yandaşlara peşkeş çekilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

ptt-satis.png

"KAMUYA AİT OLMASI GEREKİR"

Haber-Sen, Anayasa Mahkemesi’nin PTT A.Ş’nin sermayesinin tamamının halen Hazineye bağlı olduğu yönündeki kararına dikkat çekerek, kurumun bir kamu kurumu niteliğini koruduğunu ve taşınmazlarının da kamuya ait olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!