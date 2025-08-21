PlayStation'a zam geldi

Sony, PlayStation 5'in ABD fiyatlarında artışa gittiğini açıkladı. 21 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlara göre, tüm PS5 modellerine 50 dolarlık bir zam uygulanacak. Şirket, fiyat artışının temel gerekçesi olarak küresel ekonomik baskıları ve artan maliyetleri gösterdi.

YENİ PS5 FİYATLARI NE OLDU?

Zam sonrası PlayStation 5’in yeni ABD fiyatları şöyle:

PS5 Standart Sürüm: 549,99 dolar

PS5 Dijital Sürüm: 499,99 dolar

PS5 Pro: 749,99 dolar

Sony, oyun aksesuarlarının fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve zam kararının yalnızca ABD pazarı için geçerli olduğunu belirtti.

EKONOMİK KOŞULLAR ZAMMI TETİKLEDİ

Sony'nin Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, zam kararının “zorlu ekonomik koşullar ve küresel piyasalardaki belirsizlik” nedeniyle alındığını ifade etti. Uzmanlara göre, bu zam yalnızca Sony ile sınırlı değil. Kısa süre önce Nintendo da Switch modellerinde fiyat artışına gitmişti.

BBC’ye konuşan sektör uzmanı Christopher Dring ise konsollarda "ucuzlama döneminin sona erdiğini" belirtti. “Artık konsollar zamanla ucuzlamıyor, aksine değerini koruyor veya artıyor,” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE’DE PS5 FİYATLARI NE OLACAK?

Türkiye’de PlayStation 5’in dijital sürümü halihazırda 35.000 TL ila 37.000 TL arasında satışa sunuluyor. Her ne kadar Sony, zammın sadece ABD için geçerli olduğunu belirtse de, ithalat yoluyla Türkiye’ye getirilen cihazların kur ve fiyat etkisiyle artabileceği öngörülüyor.

Özellikle paralel ithalat yoluyla satış yapan mağazalarda fiyat artışlarının kısa vadede hissedilebileceği belirtiliyor.