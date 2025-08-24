PLASFED Başkanı Karadeniz uyardı: Alarm veriyor

PLASFED Başkanı Karadeniz uyardı: Alarm veriyor
Yayınlanma:
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, son aylarda artan konkordato taleplerine dikkat çekti ve uyarılarda bulundu.

Son dönemde Türkiye ekonomisinde öne çıkan gündemlerden biri, konkordato başvurularındaki belirgin artış oldu.

Yüksek enflasyon, faizlerdeki yükseliş ve finansmana ulaşmada yaşanan sıkıntılar, sanayi kesimi üzerinde ciddi bir baskı yaratmayı sürdürüyor.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, konuya dair açıklamalar yaptı.

Uyarılarda bulunan Karadeniz'in sözleri şu şekilde:

“Ancak bu mekanizmanın sıkça gündeme gelmesi, iş dünyasının içinde bulunduğu finansal daralmayı açıkça gösteriyor.

Bizim temennimiz, firmaların konkordatoya ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Bunun için finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor”

“Sanayicinin önünü açmak, aslında ekonominin önünü açmaktır. İhracat yapabilen, katma değer üretebilen, istihdam sağlayan işletmelerimizin ayakta kalması ülkenin büyümesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bizim beklentimiz, yatırımcıya güven veren, finansmana erişimi kolaylaştıran ve üretimi teşvik eden politikaların bir an önce hayata geçirilmesidir”

“Doğru politikalarla Türkiye ekonomisi yeniden güçlü bir büyüme sürecine girebilir”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Ekonomi
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Hakem Kurulu toplantısına katılan sendikalara Aziz Çelik'ten sert tepki: "Bu konfederasyonlar işbirlikçidir!"
Hakem Kurulu toplantısına katılan sendikalara Aziz Çelik'ten sert tepki: "Bu konfederasyonlar işbirlikçidir!"