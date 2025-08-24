PLASFED Başkanı Karadeniz uyardı: Alarm veriyor

Son dönemde Türkiye ekonomisinde öne çıkan gündemlerden biri, konkordato başvurularındaki belirgin artış oldu.

Yüksek enflasyon, faizlerdeki yükseliş ve finansmana ulaşmada yaşanan sıkıntılar, sanayi kesimi üzerinde ciddi bir baskı yaratmayı sürdürüyor.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, konuya dair açıklamalar yaptı.

Uyarılarda bulunan Karadeniz'in sözleri şu şekilde:

“Ancak bu mekanizmanın sıkça gündeme gelmesi, iş dünyasının içinde bulunduğu finansal daralmayı açıkça gösteriyor.

Bizim temennimiz, firmaların konkordatoya ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Bunun için finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor”

“Sanayicinin önünü açmak, aslında ekonominin önünü açmaktır. İhracat yapabilen, katma değer üretebilen, istihdam sağlayan işletmelerimizin ayakta kalması ülkenin büyümesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bizim beklentimiz, yatırımcıya güven veren, finansmana erişimi kolaylaştıran ve üretimi teşvik eden politikaların bir an önce hayata geçirilmesidir”

“Doğru politikalarla Türkiye ekonomisi yeniden güçlü bir büyüme sürecine girebilir”