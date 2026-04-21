Piyasalarda Ortadoğu gerilimi düşüşü

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Trump’ın ateşkesi uzatma ihtimalinin “oldukça düşük” olduğunu belirtmesi ve İran gemisine müdahale edilmesi piyasaları olumsuz etkiledi.

New York borsası, ABD ve İran arasındaki görüşmeler ile geçici ateşkesin seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle haftaya satıcılı başladı.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 49.442,56 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 7.109,14 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,26 düşüşle 24.404,39 puana indi.

GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

İran’ın geçen hafta Hürmüz Boğazı’nı tüm ticari gemilerin geçişine açmasına karşın ABD’nin “deniz ablukasını” sürdüreceğini açıklaması sonrası boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirilmişti. Hafta sonu ise ABD Donanması, ablukayı aşmaya çalışan İran’a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulundu.

TRUMP: “ATEŞKES UZATILMA İHTİMALİ DÜŞÜK”

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla eleştirdiği İran’ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda ülkedeki “her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme” tehdidinde bulundu. İran’la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının “oldukça düşük ihtimal” olduğunu kaydeden Trump, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini aktardı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Orta Doğu’da tansiyonun yeniden artmasıyla birlikte Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 4,1 artarak 94,1 dolara, Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 4,7 artışla 87,79 dolara yükseldi.

GÖZLER BİLANÇOLARDA

Analistler, ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, gerilimdeki sınırlı bir düşüşün risk iştahını desteklediğini, tırmanışın ise piyasalarda hızla temkinli bir havaya yol açtığını kaydetti. Bu hafta savunma şirketleri Lockheed Martin, RTX Corporation ve Northrop Grumman Corporation ile teknoloji tarafında IBM, Intel ve Tesla’nın bilançoları takip edilecek.

(AA)

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

