Apple CEO’su Tim Cook görevinden ayrılıyor

Apple CEO’su Tim Cook görevinden ayrılıyor
Apple, 2011 yılından bu yana şirketin başında bulunan CEO Tim Cook’un görevinden ayrılacağını duyurdu. Cook’un yerine Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus geçecek. Cook, yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edecek.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin uzun yıllardır CEO koltuğunda oturan Tim Cook, bu yılın 1 Eylül tarihine kadar görevini sürdürecek. Cook, sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Steve Jobs’tan sonra Apple’ın başına geçmişti.

YENİ CEO JOHN TERNUS OLDU

Cook’tan boşalacak koltuğa, şu anda Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus getiriliyor. Ternus, 1 Eylül itibarıyla Apple’ın yeni CEO’su olarak göreve başlayacak. Cook ise bu tarihten sonra Apple Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

COOK’TAN TERNUS’A ÖVGÜ

Tim Cook, yaptığı açıklamada yeni CEO hakkında şu ifadeleri kullandı:

“John Ternus bir mühendisin zihnine, bir yenilikçinin ruhuna ve dürüstlük ve onurla liderlik edecek bir yüreğe sahip”

Cook ayrıca, “O, 25 yılı aşkın süredir Apple'a sayısız katkıları olan bir vizyonerdir ve Apple'ı geleceğe taşıyacak doğru kişi olduğuna şüphe yoktur. Onun yeteneklerine ve karakterine son derece güveniyorum ve bu geçiş sürecinde ve yönetim kurulu başkanı olarak üstleneceğim yeni görevimde onunla yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

