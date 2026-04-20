Petrol fırladı piyasalar çakıldı! Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Dünyanın gözü kulağı Ortadoğu’dayken, ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi. Brent petrolün varil fiyatı bir sabahta %7 artarak 100 dolar sınırına dayandı. . Singapur merkezli Phillip Securities ise müşterilerine yolladığı notta Trump'ın ABD’deki ara seçimlere odaklanmasının savaşın çözümü için bir baskı unsuru olabileceğini paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanışa geçmesi, küresel enerji piyasalarını haftanın ilk saatlerinde adeta ateşe attı.

Körfez bölgesindeki deniz trafiğinin kısıtlanması ve karşılıklı sert açıklamalar, petrol fiyatlarının Asya seansında hızla yükselmesine neden oldu. Haftaya "barış" umuduyla başlamak isteyen halk, sabah saatlerinde tabelalarda %7’lik bir sıçramayla karşılaştı.

BRENT PETROL 100 DOLARIN KAPISINDA

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Brent petrolü varil başına yüzde 7 civarında bir artış kaydederek 97,50 dolar seviyesine kadar tırmandı. Şu sıralarda ise yüzde 5,36’lık yükselişle 95,22 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

ABD menşeli Batı Teksas petrolü (West Texas Intermediate - WTI) ise Mayıs vadeli kontratlarda yüzde 6,2 değer kazanarak 89,04 dolara çıktı.

GEMİ EL KOYMA KRİZİ ATEŞKESİ BOZDU

İran savaşında salı gününe kadar sürmesi beklenen geçici huzur ortamı, ABD’nin bir İran kargo gemisine el koyduğunu duyurmasıyla bozuldu. Tahran yönetiminden gelen "misilleme" tehditleri, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği tekrar tartışmaya açtı.

İran tarafı boğazı fiilen kapattığını iddia etse de Kpler (Enerji veri takip kuruluşu) verilerine göre cumartesi günü bu kritik geçitten 20’den fazla geminin geçtiği tespit edildi. Petrol ürünleri, gaz, gübre ve metaller taşıyan bu gemilerin trafiği, 1 Mart’tan bu yana kaydedilen en yoğun günlük geçiş olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARDA "ANLAŞMA" UMUDU VE ENFLASYON KORKUSU

Finans çevrelerinde jeopolitik risklerin tek bir göstergeye, yani Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısına indirgendiği belirtiliyor. Bank of New York Mellon (BNY) makro piyasa stratejisi başkanı Bob Savage, barış görüşmelerinin önemine dikkat çekse de kısa vadeli odak noktasının enflasyonu tetikleyen arz sıkıntıları olduğunu vurguladı.

Sidney merkezli Wilson Asset Management stratejisti Damien Boey ise manşetlerin olumsuz görünmesine rağmen her iki tarafın da temelde bir anlaşma istediğini iddia ederek, piyasalardaki sert satışların bu sayede engellendiğini belirtti.

Singapur merkezli Phillip Securities ise Trump'ın ABD’deki ara seçimlere odaklanmasının savaşın çözümü için bir baskı unsuru olabileceği görüşünü müşterileriyle paylaştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
