Piyasalarda ateşkes yükselişi

New York borsası, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine dair endişelerin azalması ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıklamasıyla günü yükselişle tamamladı. Petrol fiyatları yükselirken, IMF Başkanı Georgieva, savaş sonrası en iyimser senaryoda bile büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edileceğini söyledi.

New York borsası, haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyirle kapattı. Yatırımcılar, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin devam edeceğine yönelik iyimserlikle pozitif bir tablo çizdi.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artarak 48.185,80 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 6.824,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 22.822,42 puana çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI HABERLERİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durumuna dair olumsuz haberler, arz endişeleriyle petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artarak 97,25 dolar olurken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol yüzde 5,1 artışla 99,24 dolara yükseldi.

LÜBNAN GELİŞMESİ RİSK ENDİŞESİNİ HAFİFLETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıklaması piyasalarda risk iştahını destekledi. Bu gelişme, ateşkesin bölgesel yayılma ihtimaline ilişkin endişeleri kısmen hafifletti.

IMF'DEN BÜYÜME UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın ardından en umut verici senaryonun bile küresel ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyonu içerdiğini belirtti. Georgieva, "yeni barış kalıcı olsa bile" büyümenin daha yavaş olacağını ifade etti.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Veri tarafında, ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Nisan haftasında 219 bine çıkarak beklentileri aştı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

