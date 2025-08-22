Piyasalar Powell'a odaklandı: Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşacak

Küresel piyasalarda kararsızlık sürerken, yatırımcıların odağı bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda gerçekleştireceği konuşmaya çevrildi.

Fed’in ilerleyen dönemde nasıl bir para politikası izleyeceği konusunda sinyaller aranırken, ABD’nin korumacı ticaret yaklaşımlarının dünya ticaretine etkileri de piyasalar tarafından yakından izleniyor. Powell’ın açıklamalarının, Fed’in faiz kararına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

Sempozyuma, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın da katılarak önemli değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.

MERKEZ BANKASI MESAJLARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Analistlerin değerlendirmelerine göre, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin küresel etkileri belirsizliğini korurken, merkez bankası yetkililerinin açıklamaları piyasalar üzerinde güçlü etki yaratabilecek.

Powell’dan önce diğer Fed yetkilileri de dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizlerin şu aşamada düşürülmesini desteklemeyeceğini belirtti. Öte yandan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Austan Goolsbee, gelen verilerin çelişkili olduğunu dile getirirken, enflasyonun halen hedeflerin uzağında olduğunu ve Fed’in veri bazlı hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

Faiz indirimi beklentileri ise düşüş gösterdi. Piyasa fiyatlamalarına göre, eylülde faiz indirimi ihtimali %75'e gerilerken, yıl sonuna kadar iki indirim öngörüsü halen masada.

JEOPOLİTİK VE MAKROEKONOMİK GELİŞMELER TAKİPTE

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair gelişmeler piyasaların radarında yer alıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın savaşı kazanamayacağını ve Biden yönetiminin Ukrayna’yı desteklemediğini savundu.

ABD’de makroekonomik veri tarafında ise ilk işsizlik maaşı başvuruları 16 Ağustos haftasında 235 bine ulaşarak beklentilerin üzerine çıktı. Ağustos ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 53,3 seviyesine çıkarak piyasa tahminlerini aştı.

DOLAR GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR, ALTIN GERİLEDİ

Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi güç kazanmayı sürdürdü. Dün %0,3 artışla 98,6 seviyesinden kapanan endeks, bugün %0,2 artışla 98,8 düzeyinde. Güçlü dolar, birçok varlığın alternatif maliyetini yükseltiyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,33'e yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı ise Fed'in güvercin tondan uzak kalacağı beklentisiyle %0,3 düşüşle 3.338 dolara geriledi. Sabah saatlerinde ise %0,2’lik bir düşüşle 3.331 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol ise %0,1’lik sınırlı kayıpla 67,1 dolar seviyesinde işlemde.

WALMART, BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ ANCAK HİSSELER GERİLEDİ

ABD’de perakende devlerinden Walmart, ticaret tarifelerine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yukarı çektiğini duyurdu. Ancak 3 aylık dönemde açıklanan kâr verisi beklentilerin altında kalınca şirketin hisseleri %4,5 değer kaybetti.

Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx’in ana şirketi TJX’in sonuçları ise karışık bir tablo ortaya çıkarmıştı.

ABD borsalarında dün S&P 500 %0,40, Nasdaq %0,34 ve Dow Jones %0,34 oranında değer kaybetti. Vadeli endekslerde ise kararsızlık sürüyor.

AVRUPA BORSALARINDA FRANSA DIŞINDA OLUMLU GÖRÜNÜM

Avrupa piyasalarında, Fransa hariç yükselişler öne çıktı. Bölge gündeminde Almanya'nın büyüme verileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair haber akışı ve Jackson Hole Sempozyumu’nun etkileri bulunuyor. ECB Başkanı Lagarde ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey cumartesi günü sempozyumda konuşacak.

Geçtiğimiz ay üzerinde anlaşılan ve AB ürünlerine %15 gümrük vergisi getiren ticaret anlaşmasının detayları açıklandı. Buna göre, AB 2028’e kadar ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü alırken, Avrupa şirketleri ABD’de 600 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Avro Bölgesi PMI verilerine göre, bileşik endeks ağustosta 51,1’e yükselerek son 15 ayın en yüksek seviyesini gördü. İmalat sanayi PMI 50,5'e ulaşırken, hizmet sektörü PMI 50,7’ye gerileyerek son 2 ayın en düşüğünü kaydetti.

İngiltere FTSE 100 %0,23, Almanya DAX 40 %0,07, İtalya FTSE MIB 30 %0,35 değer kazanırken, Fransa CAC 40 %0,44 geriledi. Avrupa vadeli kontratları ise karışık seyrediyor.

ASYA PİYASALARINDA JAPONYA HARİÇ POZİTİF SEYİR

Asya borsalarında Japonya dışında alıcılı bir görünüm hakim. Japonya’da çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,1 artışla beklentileri aşarken, BoJ’un %2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Ayrıca Japonya Maliye Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil faiz oranı varsayımını %2,6’ya çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın %0,1 gerilerken, Çin Şanghay Bileşik %0,7, Hang Seng %0,3 ve Güney Kore Kospi %0,8 yükseldi.

BIST 100 VE TCMB REZERVLERİNDE TARİHİ ZİRVE

Borsa İstanbul’da dün alımlar ağırlık kazanırken, BIST 100 endeksi günü %1,61 primle tamamlayarak 11.313,90 puanla yeni bir rekora imza attı. Gün içinde endeks 11.334,48 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, akşam seansında %0,13 artışla 12.657 puandan kapandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 15 Ağustos haftasında 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak rekor kırdı. Böylece rezervler iki hafta üst üste tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL ise dün yatay seyrederek 40,9320’den kapanırken, bugün %0,2 yükselişle 41,0120 seviyesinde işlem görüyor.

GÜNÜN TAKİP EDİLECEK VERİLERİ

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya büyüme verilerinin ve Fed Başkanı Powell'ın sempozyum konuşmasının piyasalar üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç; 11.200 ve 11.100 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Fed Başkanı Powell saat 17:00'da Jackson Hole'da konuşacak.