Paralar yattı: Resmi açıklama yapıldı!

TMO'nun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

12-18 Ağustos'ta hububat, 25-31 Ağustos'ta mısır ve 3-5 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 3 milyar 570 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği de belirtildi.