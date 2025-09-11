Paralar yattı: Resmi açıklama yapıldı!

Yayınlanma:
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat, mısır ve haşhaş kapsülü alımlarına ilişkin toplam 3 milyar 570 milyon liralık ödemenin bugün üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

TMO'nun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

12-18 Ağustos'ta hububat, 25-31 Ağustos'ta mısır ve 3-5 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 3 milyar 570 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği de belirtildi.

tmo.jpg

Kaynak:AA

