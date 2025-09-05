Paralar hesaplara yatırıldı

Yaşlı aylığı ve engelli eylül aylıkları hesaplara yatmaya başladnı. Haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş durdu.

Göktaş'ın açıkladığına göre toplamda 7,1 milyar lira tutarındaki ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hak temelli sosyal destek programlarının kapsamını genişletmeye devam ettiklerini ifade etti.

Bakanlık tarafından Eylül ayında yapılan ödemelerin detaylarına değinen Göktaş, 4 milyar TL’sinin yaşlı aylığı, 3,1 milyar TL’sinin ise engelli aylığı olarak yatırıldığını açıkladı.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLİR?

Evde bakım desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına verilen düzenli bir mali yardımdır. Bu destek sayesinde, bakıma muhtaç bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Bakım maaşı, yalnızca bakım sorumluluğunu fiilen üstlenen kişilere verilir. Bu kişilerin, yardım alabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR

Evde bakım desteğinden faydalanabilmek için;

Bakımı yapılacak bireyin, sağlık kurulu raporu ile %90 ve üzeri engelli olduğunun belgelenmesi gerekir.

Kişinin sosyal güvencesi veya emekli maaşı olmamalıdır.

Bakım sorumluluğunu alacak kişinin de sosyal güvencesi bulunmamalıdır.

Hane halkı geliri, kişi başı asgari ücretin 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2023 yılı sonu itibarıyla bu yardımdan yaklaşık 677 bin kişi yararlanmıştır. Yararlanıcıların büyük kısmını ağır engelli bireyler oluştururken, önemli bir kısmı da yaşlı vatandaşlardan meydana gelmektedir.

2025 YILINDA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla yapılan zamla birlikte, evde bakım maaşı 7.609 TL’den 10.125,55 TL’ye yükselmiştir. Bu yeni tutar, Ocak–Haziran 2025 dönemi için geçerlidir. Temmuz ayında ise yeniden bir güncelleme yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım ödemeleri her ay 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaktadır. Örneğin, Mart 2025 ödemelerinin 15 Mart’tan itibaren hesaplara geçmesi öngörülmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Evde bakım desteğine başvurmak için aşağıdaki belgelerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il/ilçe müdürlüklerine veya sosyal hizmet merkezlerine müracaat edilmelidir:

Kimlik belgesi

Engelli sağlık kurulu raporu

Gelir durumunu gösteren belgeler

Varsa vasilik kararı

Aile nüfus kayıt örneği

İkametgâh belgesi

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI

Evde bakım maaşınızı e-Devlet üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz. Sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak ödeme tarihleri ve tutarlarına ulaşabilirsiniz.