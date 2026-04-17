Papara'nın yeni sahibi oldu: Tek başına aldı

TMSF'ye devtolan Papara'nın ihale yoluyla satış süreci tamamlandı, yeni sahibi belli oldu. Emlak Katılım, 220 milyon 384 bin TL tutarındaki payların tamamını karşılayarak Papara'yı tek başına aldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler A.Ş.’nin ihale süreci sonuçlandı.

PAPARA'NIN YENİ SAHİBİ OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onay verdiği devir işlemiyle birlikte, kurumun mülkiyeti resmen Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye geçti.

paparanin-yeni-sahibi-oldu-tek-basina-aldi-3.jpg

Papara Menkul Değerler A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişiklik, SPK’nın haftalık bülteninde yayımlanan kararla resmileşti. TMSF'nin yürüttüğü ihale sürecini kazanan Türkiye Emlak Katılım Bankası, şirketin kontrolünü tamamen devraldı.

paparanin-yeni-sahibi-oldu-tek-basina-aldi-2.jpg

Yapılan açıklamada, devir işlemi öncesinde PPR Holding A.Ş.’ye ait olan payların tamamının Emlak Katılım’a geçtiği bildirildi.

TEK BAŞINA ALDI

Gerçekleşen operasyon kapsamında, kurumun 220 milyon 384 bin TL tutarındaki toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ü Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın oldu. Bu devirle birlikte banka, şirketin tek pay sahibi haline geldi.

Kurumun sermaye miktarında herhangi bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

