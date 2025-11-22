Otomobil fiyatlarına büyük zam! Bu modellerin fiyatı 500 bin lira arttı

Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışı ülkelerden ithal edilen binek otomobillere yönelik ek vergi uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

22 Eylül 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca başlatılan düzenleme, otomobil fiyatlarında sert artışlara neden olacak. Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi 21 Kasım Cuma 23.59 itibarıyla sona erdi.

Geçiş süresi dün gece sona erdi. Yeni sistemle birlikte AB ve STA dışından ithal edilen araçlara, hâlihazırdaki yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak şu oranlarda vergi uygulanacak:

Benzinli/Dizel ve Hibrit (HEV): +yüzde25 (en az 6.000 dolar)

Plug-in Hibrit (PHEV): +yüzde30 (en az 7.000 dolar)

Tam Elektrikli (BEV): +yüzde30 (en az 8.500 dolar)

JAPON MARKALAR İLK SIRADA ETKİLENECEK

Vergi artışı özellikle Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika’dan ithal edilen modelleri doğrudan etkileyecek. Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen birçok Japon markasının fiyatında büyük artış bekleniyor. Bazı modellerin satıştan kalkması veya yeni modellerin Türkiye’ye getirilmemesi olasılığı da gündemde.

Elektrikli araçların ithalatı için Türkiye genelinde yedi bölgede en az 20 yetkili servise sahip olma şartı da ek yük oluşturuyor. Bu nedenle benzinli ve dizel araçlar şu anda daha avantajlı konumda.

500 BİN LİRAYI AŞAN ZAM

Yeni vergi, otomobilin ÖTV ve KDV matrahını da artırıyor. Örnek olarak; matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir araca uygulanan yüzde 25’lik ek vergiyle 250 bin TL eklenecek. Bu tutarın üzerinden hesaplanan ÖTV ve KDV ile toplam fiyat artışı 540 bin TL’yi bulabilecek. Daha yüksek matrahta bu fark daha da büyüyor.

ETKİLENECEK BAZI MARKA VE MODELLER

Honda:

Tüm modellerde fiyat artışı bekleniyor.

Jazz: 1,73 milyon TL – 1,875 milyon TL

HR-V: 2,33 – 2,95 milyon TL

Civic: 2,36 – 2,69 milyon TL

CR-V: 6,15 milyon TL

Toyota:

AB üretimi olmayan Corolla Cross, RAV4, Land Cruiser Prado fiyat artışına girecek.

Corolla Cross: 2,435 – 2,544 milyon TL

RAV4 Hybrid: 5,639 – 5,781 milyon TL

Land Cruiser Prado: 12 milyon TL

Nissan:

X-Trail: 2,899 – 3,975 milyon TL

Subaru:

Crosstrek: 3,249 milyon TL

Forester: 4,499 milyon TL

Lexus: Tüm modelleri vergi artışından etkilenecek.

LBX: 2,8 – 3,265 milyon TL

NX Hybrid: 7,45 – 9,18 milyon TL

RX Hybrid: 9,945 – 10,85 milyon TL

RX Performans: 11,65 milyon TL

LM Hybrid: 16,315 milyon TL

Distribütörlerin bazı modelleri AB ülkeleri üzerinden yeniden ithal ederek bu vergiden muaf tutulmaları mümkün. Ancak bu her model için geçerli olmayabilir. Aksi hâlde fiyat artışı nedeniyle bazı markaların Türkiye pazarındaki rekabet gücü azalabilir ya da bazı modeller tamamen satıştan kalkabilir.

Bazı firmalar ise zamdan kaynaklı satış kaybını sınırlamak için ek verginin bir kısmını kendi kâr marjlarından karşılamayı tercih edebilir.