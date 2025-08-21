Artan uçak sefer sayısı, erken rezervasyon fırsatları ve havayollarının sunduğu kampanyalar sayesinde, birçok güzergahta uçak biletleri, otobüs bileti fiyatlarından daha ucuz hale geldi. Hakim olan "otobüs her zaman daha hesaplıdır" fikri artık gerçeği yansıtmıyor. Hatta aksine uçak biletleri daha ucuza gelebiliyor.

İSTANBUL’DAN ANADOLU’YA UÇAKLA GİTMEK DAHA AVANTAJLI

İstanbul çıkışlı seyahatlerde uçak biletleri, birçok Anadolu kentine gidişte otobüs biletlerinden daha uygun fiyatlarla satılıyor. Uçakla ulaşımın yalnızca daha hızlı olması değil, artık daha ekonomik olması da tercih sebepleri arasında öne çıkıyor.

Ekonomim'den Hatice İlkimen'in derlediğine göre 20 Ağustos itibarıyla yapılan güncel fiyat karşılaştırmalar, uçak biletlerinin otobüs biletlerine göre daha uygun ya da hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu ortaya koydu.

UÇAK BİLETLERİ OTOBÜSE KIYASLA YÜZLERCE TL DAHA UCUZ

İstanbul – Muğla hattında otobüs bileti 1200 TL, uçak bileti 812 TL. Uçak bileti 388 TL daha ucuz.

İstanbul – Konya seferinde otobüs 1500 TL, uçak 813 TL. Fark neredeyse yarı yarıya.

İstanbul – Kahramanmaraş hattında uçak bileti 1257 TL, otobüse göre 243 TL daha ucuz.

İstanbul – Trabzon uçak bileti 1200 TL iken, otobüs 1600 TL’ye ulaşıyor. Fark 400 TL.

İstanbul – Artvin seferinde de benzer bir tablo mevcut: Uçak 1200 TL, otobüs ise 1600 TL.

BAZI HATLARDA FİYATLAR NEREDEYSE EŞİT

Bazı güzergahta ise uçak ve otobüs fiyatları birbirine çok yakın olarak görülüyor.

İstanbul – Şanlıurfa otobüs biletleri 1400 TL olurken, uçak 1384 TL. Aradaki fark sadece 16 TL. Üstelik otobüsle 18 saat süren yolculuk, uçakla sadece 1 saat 45 dakika sürüyor. Bu da uçak yolculuğunu daha cazip hale getiriyor.

İstanbul – Muş ve İstanbul – Diyarbakır rotalarında uçak biletleri otobüsten yaklaşık 50 TL daha pahalı.

İstanbul – Antalya hattında da otobüs 910 TL iken, uçak bileti 974 TL ile sadece 64 TL farkla sunuluyor.

BAVULU FAZLA OLAN YİNE DE OTOBÜSÜ SEÇEBİLİR

Her ne kadar uçak biletleri birçok hatta daha avantajlı hale gelse de, fazla eşyası olan yolcular için otobüsler hâlâ cazip olabilir. Bagaj kapasitesinin daha yüksek olması, otobüsü tercih sebebi yapan önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ancak genel tablo değerlendirildiğinde, hem fiyat hem zaman açısından uçakla yolculuk birçok hatta daha avantajlı hale gelmiş durumda.