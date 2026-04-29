Ortadoğu’da savaş gıdada etiketi vurdu

İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle zaten yüksek olan enflasyon, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle daha da tırmandı. Çarşı ve pazarlarda fiyat etiketleri sürekli değişiyor.

MARKET RAFINDA FİYAT ŞOKU

Zincir marketlerde salkım domates 200 liraya, çeri domates ise 250 liraya kadar çıktı. Yerli muz 150, limon 110, çarliston biber 99 lira olurken, tek bir kıvırcık marul 95 liradan satılıyor.

SARIGÜL: “NAKLİYE MALİYETLERİ UÇTU”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın ardında taşıma giderlerindeki olağanüstü yükseliş olduğunu belirtti. Sarıgül şu verileri paylaştı:

“2021’de mazotun litresi 6,5 liraydı, bugün 71 lira oldu. Meyve sebze taşıyan bir TIR, İzmir ya da Antalya’dan İstanbul’a gelirken otoyola 680 lira ödüyordu, bugün 4 bin 585 lira veriyor. Geçiş ücreti 48 lira olan Osmangazi Köprüsü bugün 3 bin 195 liraya çıktı. 213 liralık Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 740 lira oldu”

TIR MALİYETLERİNDE YÜZDE 738 ARTIŞ

500 kilometre yol kat ederek otoyol ve köprülerden geçen ve meyve sebze taşıyan bir TIR sürücüsünün 2021’de toplam 2 bin 498 lira ödediğini, bugün ise 20 bin 945 lira ödediğini belirten Sarıgül, “Zam oranı 5 yılda yüzde 738,47 oldu. 2021’de 6,5 lira olan motorinin litre fiyatı yüzde 992 artarak 71 lira oldu. Bunun tek sorumlusu beceriksiz ekonomi yönetimidir” dedi.

“DEPO 12 BİN 425 LİRAYA DOLUYOR”

Sarıgül, sürücülerin daha önce sebze meyve taşıdıkları TIR’ın deposunu 1137 liraya doldurduğunu, bugün ise aynı deponun 12 bin 425 liraya dolduğunu belirterek, “Otoyol ücretleri ile Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne fahiş zam geldi. Bu ülkede 17 milyon emekli hayat mücadelesi veriyor. Piyasa yanıyor, akaryakıt, otoyol, köprü ücretleri artık sofralara yansıyor” diye konuştu.