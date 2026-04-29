200 TL bozuk paraya döndü

Yayınlanma:
Merkez Bankası verilerine göre tedavüldeki kağıt paraların yüzde 73’ünü 200 ve 100 TL’lik banknotlar oluşturuyor. En büyük kupür olan 200 TL’nin emisyon tutarı içindeki payı yüzde 86,9’a yükselirken, vatandaş cebinde tomar parayla çarşı-pazara çıkıyor ama eve eli boş dönüyor.

Merkez Bankası’nın 2025 Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Lirası’nın enflasyon karşısında hızla eridiğini ortaya koydu. Rapora göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla tedavülde 6,3 milyar adet banknot bulunuyor.

200 TL’NİN PAYI REKOR DÜZEYDE

Adet olarak en yüksek payı yüzde 73 ile 200 ve 100 TL’lik banknotlar alırken, tutar olarak da en büyük ağırlık yine bu iki kupürde görülüyor. 200 TL’nin emisyon tutarı içindeki payı yüzde 86,9 ile rekor seviyeye çıkarken, 100 TL’nin payı yüzde 9,9’a geriledi. Bir önceki yıl 200 ve 100 TL’nin banknot adedi içindeki payı yüzde 68,9, 200 TL’nin emisyon tutarı içindeki payı yüzde 81,3, 100 TL’ninki ise yüzde 14,3’tü.

BÜYÜK BANKNOT BASILMIYOR, 200 TL BOZUK PARAYA DÖNDÜ

İktidarın büyük banknot basmama ısrarı nedeniyle 200 TL adeta bozuk para haline geldi. 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinde, 200 TL’nin adet olarak payı yüzde 9,78, emisyon tutarı olarak payı yüzde 28,3’tü. O dönemde 100 TL, tutarda yüzde 54, adette yüzde 37 ile en çok kullanılan banknottu.

PARA BASMA MALİYETİ UÇTU

Merkez Bankası, 2025 yılında tedavüle sürdüğü kağıt paraları basmak için 146 milyon 860 bin lira banknot kalıbı harcaması yaptı. Para basma maliyeti 2024’te 112 milyon liraydı. Banknot kağıdı ve mürekkep giderleri ise yüzde 77 artarak 2,6 milyar liradan 4,7 milyar liraya çıktı. Bu artışta, emisyon hacminin büyümesinin yanı sıra, daha yüksek güvenlik önlemleri içeren 200 TL’nin daha fazla basılması da etkili oldu. Vatandaş cebinde tomar parayla çarşı-pazara çıkıyor ancak artan fiyatlar nedeniyle eve eli boş dönüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

