Okullar yarın açılıyor ama asgari ücretliye eğitim lüks oldu

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, artan okul giderleri nedeniyle eğitimin asgari ücretli aileler için adeta ulaşılamaz hale geldiğini vurgulayarak, “İktidarın yanlış politikaları yüzünden aileler, çocuklarını okutmakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

“OKUL MASRAFLARI ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÜZERİNDE”

CHP’li Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de eğitim sisteminin aileler üzerindeki ekonomik yükünün her geçen gün ağırlaştığına dikkat çekti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, okula başlayan bir çocuk için yapılan harcamaların —kırtasiye, kitap, kıyafet, çanta ve diğer temel ihtiyaçlar dahil— bir buçuk asgari ücreti aştığını belirtti.

“Asgari ücretle yaşam mücadelesi veren milyonlarca aile, bu yüksek maliyetler nedeniyle çocuklarını okula gönderme konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Bu durum, çocukların eğitim hayatından kopmalarına neden olabilecek en büyük faktörlerden biridir”

“VELİLER ARTIK GELECEĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR”

Özellikle büyükşehirlerde eğitim harcamalarına yüksek servis ücretlerinin de eklendiğini hatırlatan Sümer, bu durumun ailelerin omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

“Asgari ücretle geçinen bir ailede birden fazla çocuğun eğitim görmesi durumunda, bu giderlerin altından kalkmak neredeyse imkansız hale geliyor. Çocuklarını güvenle okula göndermek isteyen aileler, bugün ne yazık ki kara kara düşünmek zorunda bırakılıyor.”

“EĞİTİM ARTIK TEMEL HAK DEĞİL, LÜKS OLDU”

Sümer, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, eğitim sisteminin artık temel bir hak olmaktan çıktığını ve toplumun geniş kesimleri için ulaşılamaz bir lükse dönüştüğünü dile getirdi.

“Çocuklarını okutamayan aileler büyük bir umutsuzluk içinde. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır ve bu alandan tasarruf edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, her çocuğun eşit, ücretsiz ve kaliteli eğitime erişmesini sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.