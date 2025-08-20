Okul ve personel servislerine dev zam talebi

Yayınlanma:
Son dakika... Okul ve personel servislerine zam talebi geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, belediyeden okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep etti.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeye zam taleplerini ilettiklerini açıkladı. Sinar okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunduklarını aktardı.

GECE YARISI KARAR ALINMIŞTI: BELEDİYELER BELİRLEYECEK

Okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin hukuki belirsizlik yaşandığı gerekçesi ile 19 Ağustos 2025 (dün gece) tarihinde Resmî Gazete’de bir düzenleme yayımlandı. Daha önce UKOME kararlarıyla belirlenen servis ücretleri, Danıştay kararıyla iptal edilmişti. Yeni düzenleme ile birlikte ücret belirleme yetkisi belediyelere devredildi.

ARTIK ÜCRETLERİ BELEDİYELER BELİRLEYECEK

Yeni düzenleme kapsamında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak, okul servis ücretlerinin belirlenmesi görevi büyükşehir ve il belediyelerine bırakıldı. Bundan böyle ücretler, belediye meclisleri veya ilgili daire başkanlıklarının kararlarıyla belirlenecek.

OKUL SERVİS YÖNETMELİĞİNDE DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VAR

Servis araçlarıyla ilgili yönetmelikte de dikkat çeken değişikliklere gidildi. En az 30 günlük kayıt alma şartı kaldırıldı. Yeni kurala göre, araçlarda tüm koltukları görebilecek şekilde yerleştirilmiş iç ve dış kameraların bulunduğu sistemler süresiz kayıt yapacak şekilde düzenlenecek.

Ayrıca, sürücü belgelerine dair koşullarda da esneklik sağlandı. Yeni düzenlemeye göre:

D sınıfı ehliyeti olanların B sınıfında geçirdiği sürenin en fazla 1 yılı,

D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla 3 yılı dikkate alınabilecek.

ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.

Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam gelmişti.

