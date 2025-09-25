O şirket 1 trilyon lirayı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 artışla 11.377,55 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 10,62 puan yükselen endekste, toplam işlem hacmi 121,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi günü yüzde 0,88 düşüşle tamamlarken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en güçlü performans yüzde 8,18 ile finansal kiralama-faktoring, en zayıf performans ise yüzde 1,95 ile inşaat sektöründen geldi.

Küresel piyasalarda gözler, ABD’den gelen makroekonomik verilerin Fed’in para politikası üzerindeki etkilerinde olurken, analistler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin de yatırımcıların radarında olduğunu aktardı.

Yurt içi verilerde, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında yüzde 22,25’e, reel sektörde yüzde 36,80’e ve hane halkında yüzde 52,99’a geriledi. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduatlar bir haftada 24,1 milyar lira azalarak 320,7 milyar liraya düştü. TCMB toplam rezervleri ise 993 milyon dolar artışla 178,9 milyar dolara yükseldi.

Şirket haberlerinde dikkat çeken gelişme ise ASELSAN’ın piyasa değerinin 1 trilyon lirayı aşarak Borsa İstanbul’da bu seviyeye ulaşan ilk şirket olması oldu.

Yarın piyasalarda Japonya’da Tokyo TÜFE, Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD’de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), kişisel gelir-harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puan direnç, 11.300 ve 11.200 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.