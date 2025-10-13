Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri belli oldu

Son dakika gelişmesi... İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 yılı Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini duyurdu. Akademi, ödülün “inovasyon odaklı ekonomik büyümeyi açıklamaları” nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt’e verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, ödülün yarısı “teknolojik ilerleme yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemesi” nedeniyle Joel Mokyr’e, diğer yarısı ise “yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisini geliştirmeleri” nedeniyle Philippe Aghion ve Peter Howitt’e ortak olarak verildi.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ TARİHİ VE SON KAZANANLAR

Nobel Ekonomi Ödülü, 1968 yılında İsveç Merkez Bankası tarafından, Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da verilmesi kararlaştırılarak oluşturuldu ve ilk kez 1969 yılında takdim edildi.

Son yıllarda ödülün sahipleri şu isimler olmuştu:

2022: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig – “Bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmaları” nedeniyle.

2023: Claudia Goldin – “Kadınlar ve erkekler arasındaki maaş eşitsizliğini inceleyen öncü çalışmaları” nedeniyle.

2024: Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson – “Kurumların oluşumu ve refah üzerindeki etkileri” konusundaki araştırmaları nedeniyle.

Bu ödülle birlikte Daron Acemoğlu, Nobel kazanan üçüncü Türk bilim insanı olmuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

