Nissan hisseleri çakıldı

Tokyo borsasında işlem gören Nissan hisseleri yüzde 7,95 değer kaybetti, ancak erken işlemlerde yüzde 5 civarında toparlandı.

Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, eylül ayına kadar sürecek mali yılın ilk altı ayında 30 milyar yen işletme zararı beklediğini de ekledi.

20 BİN İŞTEN ÇIKARMA

Nissan, Mart 2025'e kadar olan mali yıl için 671 milyar yen net zarar bildirdi ve işgücünün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 20.000 kişiyi işten çıkarma planlarını açıkladı.

30 milyar yenlik işletme zararı, otomobil üreticisinin tahminlerinden daha iyiydi.

Nissan, bunu emisyon düzenlemeleriyle ilgili maliyetlerin düşmesi gibi tek seferlik faydalarla açıkladı.

Bazı proje maliyetlerinin de yılın ikinci yarısına ertelendiğini belirtti.

‘FAYDALAR GEÇİCİ’

Finans Direktörü Jeremie Papin, “İlk yarı sonuçlarımız geçici faydalar ve maliyet tasarrufu girişimlerinin geri dönüşünü yansıtıyor olsa da, ikinci yarıda rekabet ortamının zorlu olmaya devam edeceğini, tedarik zinciri riskleri ve işin mevsimselliğini öngörüyoruz” dedi.

SATIŞ BEKLENTİSİ TAHMİNDEN DÜŞÜK

Şirket, 2025-2026 yıllarında satışların 11,7 trilyon yen olmasını beklediğini, bu rakamın mayıs ayında yapılan 12,5 trilyon yenlik ilk tahmininden düşük olduğunu belirtti.

HONDA'YLA ANLAŞAMADI

Japon rakibi Honda ile birleşme, potansiyel bir can simidi olarak görülüyordu, ancak Honda'nın Nissan'ı bir yan kuruluş haline getirmeyi önermesi üzerine görüşmeler şubat ayında sonuçsuz kaldı.