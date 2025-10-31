Nissan hisseleri çakıldı

Nissan hisseleri çakıldı
Yayınlanma:
Zor günler geçiren Japon otomobil üreticisi Nissan'ın hisseleri, şirketin Mart ayında sona erecek mali yılda 275 milyar yen (1,8 milyar dolar) işletme zararı beklediğini açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Tokyo borsasında işlem gören Nissan hisseleri yüzde 7,95 değer kaybetti, ancak erken işlemlerde yüzde 5 civarında toparlandı.

Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, eylül ayına kadar sürecek mali yılın ilk altı ayında 30 milyar yen işletme zararı beklediğini de ekledi.

20 BİN İŞTEN ÇIKARMA

Nissan, Mart 2025'e kadar olan mali yıl için 671 milyar yen net zarar bildirdi ve işgücünün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 20.000 kişiyi işten çıkarma planlarını açıkladı.

Nissan’dan krizden çıkış planı: Genel merkez bile satılık!Nissan’dan krizden çıkış planı: Genel merkez bile satılık!

30 milyar yenlik işletme zararı, otomobil üreticisinin tahminlerinden daha iyiydi.

Nissan, bunu emisyon düzenlemeleriyle ilgili maliyetlerin düşmesi gibi tek seferlik faydalarla açıkladı.

Bazı proje maliyetlerinin de yılın ikinci yarısına ertelendiğini belirtti.

‘FAYDALAR GEÇİCİ’

Finans Direktörü Jeremie Papin, “İlk yarı sonuçlarımız geçici faydalar ve maliyet tasarrufu girişimlerinin geri dönüşünü yansıtıyor olsa da, ikinci yarıda rekabet ortamının zorlu olmaya devam edeceğini, tedarik zinciri riskleri ve işin mevsimselliğini öngörüyoruz” dedi.

Yılın iş birliği: iPhone üreticisi ve Nissan elektrikli otomobil için el sıkıştıYılın iş birliği: iPhone üreticisi ve Nissan elektrikli otomobil için el sıkıştı

SATIŞ BEKLENTİSİ TAHMİNDEN DÜŞÜK

Şirket, 2025-2026 yıllarında satışların 11,7 trilyon yen olmasını beklediğini, bu rakamın mayıs ayında yapılan 12,5 trilyon yenlik ilk tahmininden düşük olduğunu belirtti.

HONDA'YLA ANLAŞAMADI

Japon rakibi Honda ile birleşme, potansiyel bir can simidi olarak görülüyordu, ancak Honda'nın Nissan'ı bir yan kuruluş haline getirmeyi önermesi üzerine görüşmeler şubat ayında sonuçsuz kaldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Ekonomi
Stajyer mi? İşçi mi? Bursiyer mi? Kursiyer mi? Ne Zaman Emekli Olabilecekler?
Stajyer mi? İşçi mi? Bursiyer mi? Kursiyer mi? Ne Zaman Emekli Olabilecekler?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan Papara kararı